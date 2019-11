Menighet presses til å endre julestjerne: «Stjernen lyste først i Jødeland, det må de også akseptere på Jørpeland»

De siste årene har pinsemenigheten Klippen satt opp en lysende stjerne på Jørpelandsholmen. Ifølge lokalavisa Strandbuen har flere har reagert på at den er utformet som en Davidstjerne, et nasjonalt symbol både for jødene og for staten Israel. Kritikerne mener at stjerna derfor ikke passer i det offentlige rommet på Jørpelandsholmen. Kommunen har oppfordret menigheten til å gi stjernen ny utforming, slik at den ligner en tradisjonell julestjerne, meldte lokalavisa onsdag.

Kritikk fra Dagen-redaktøren

«Har Strand kommune gått helt fra konseptene? Nå ber de en lokal menighet om å endre sin lysende julestjerne for å gi den et mindre jødisk og israelsk preg. Har de glemt at vi feirer jul fordi en jødisk gutt ble født av en jødisk mor i en jødisk stall i en jødisk by i et jødisk land?»

Spørsmålene stilles i en kronikk av Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Her kritiserer han at «enkelte folk klarer hisse seg opp over en hyggelig lysende julestjerne». Selbekk mener at «det aller mest utrolige i denne saken, er likevel at selveste Strand kommune henvendte seg til en privat aktør, altså menigheten, for å be dem gi stjernen et mindre jødisk og israelsk utseende».

«Stjernen lyste først i Jødeland, det må de også akseptere på Jørpeland», avsluttes kronikken.

Skjermdump Isrealsvenner.no

Oppfordrer til å sende melding til ordføreren

Facebook-siden Vi som støtter Sylvi Listhaug har delt en skjermdump fra Israelvenner.no med tittelen «Forbud mot Davidstjerne i Strand kommune». Facebook-siden har også lagt ut mobilnummeret og e-posten til Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) med oppfordring til følgerne om å si fra.

– Merker du noe?

– Jeg har fått flere telefoner, seks sms-er hvor jeg blant annet blir kalt en dust og 14 mailer til nå. Det er greit at folk engasjerer seg, men jeg blir litt overrasket over hvor uhøflige folk kan være. Jeg hadde aldri trodd en stjerne skulle skape så mye engasjement, jeg hadde aldri trodd det skulle bli en så stor sak, eller at den skulle bli knyttet til ytringsfrihet, sier Lauvsnes, som selv medlem i Klippen.

Lager ny julestjerne

Pinsemenigheten har søkt kommunen om lov til å ha utendørs julefest på Jørpelandsholmen - byparken på Jørpeland. Julefesten arrangeres 14. desember. Det pleier å komme hundrevis av mennesker til det årlige arrangementet. I forbindelse med festlighetene tennes stjerna på toppen av en mast. Den blir så stående og lyse til over nyttår.

– Strand kommune har ikke lagt ned et forbud, men kommuneadministrasjonen anmodet Klippen, da de søkte denne gang, om å gjøre noe med type stjerne. For meg som ordfører er det viktig at Jørpelandsholmen er et nøytralt sted, spesielt når vi merker at det er motsetninger og forskjellige meninger, sier Lauvsnes.

På spørsmål fra lokalavisa svarer Tom Øystein Angelsen i Menigheten Klippen at det vil bli gjort endringer på julestjerna.

– Vi endrer for å ta hensyn til reaksjonene som har kommet. Samtidig er det viktig for oss å få fram at det aldri har vært en baktanke med den stjerna som har blitt brukt før. Vi ønsker på ingen måte å provosere. Det er tilfeldig at den ble seende ut som en Davidsstjerne, forteller Angelsen til Strandbuen.