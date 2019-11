Flere lokale bedrifter angrepet av direktørmafia i oktober

Nå ber Sør-Vest politidistrikt alle næringsdrivende om å være ekstra på vakt for uvanlige finansielle henvendelser som tilsynelatende kommer fra den øverste ledelsen i virksomheten.

– Slik det har blitt er det viktig at utbetalingsanmodninger dobbeltsjekkes, særlig i de sakene der det tilsynelatende haster med å få gjort unna betalingen. Da er det viktig at de ansatte er ekstra nøye med å følge virksomhetens vanlige rutiner, sier Sturle Smith, som er seksjonsleder for finansiell etterforskning i Sør-Vest politidistrikt.

Pål Christensen

Aftenbladet avslørte denne uken hvordan en ansatt i et energiselskap i Stavanger-regionen for en drøy måned siden ble lurt til å overføre 150 millioner kroner til en bankkonto i Hong Kong. Den ansatte i Norge var overbevist om at han hadde fått et viktig hasteoppdrag fra bedriftens morselskap i et annet europeisk land. I virkeligheten hadde han blitt kontaktet av utspekulerte svindlere som fra sin base i Israel hadde gjort seg kjent med rutiner og hierarki i energiselskapet.

Den utspekulerte svindelmetoden som den betrodde medarbeideren ble utsatt for, har alle kjennetegn på det som internasjonalt har blitt kjent som direktørsvindel.

Fakta: Dette er direktørsvindel Internasjonal forbrytertrend som først ble kjent i Norge i 2015. Direktørsvindel foregår ved at ansatte i selskap blir kontaktet, enten via e-post eller telefon, av personer som utgir seg for å være direktør i selskapet, og som anmoder om at en eller flere transaksjoner foretas til konto i utlandet. Moduset fordrer at gjerningsperson på forhånd har gjort seg kjent med navn og roller for nøkkelpersoner i virksomheten, og kartlagt hvem som foretar utenlandsbetalinger. Det er ofte økonomiansvarlig eller regnskapsfører med ansvar for utenlandstransaksjoner som kontaktes. Denne personen blir forsøkt manipulert til å foreta overførslene. Ifølge det amerikanske senteret IC3, som tar imot internett-klager, gikk 1,8 milliarder dollar, eller nesten 9 milliarder norske kroner, tapt bare i USA i fjor som følge av direktørsvindel. Kilde: Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) og ICR3

Lurt for syv millioner

Minst tre andre virksomheter i Rogaland har de siste månedene opplevd å bli utsatt for lignende bedragerier. To av disse er også norske datterselskaper av internasjonale energigiganter.

LES OGSÅ: Stavanger kommune svindlet for en halv million kroner

Det ene av dem ble lurt til å betale ut rundt syv millioner kroner til en bankkonto i utlandet. Fremgangsmåten var den samme - med bedragere som lot som de var morselskapets toppledelse. Tilsynelatende sitter bakmennene for dette direktørbedrageriet i Nigeria - som sammen med Israel peker seg ut som de vanligste landene slik svindel planlegges og utføres fra, ifølge Sør-Vest politidistrikt.

Fra et annet energiselskap skal det også ha blitt utbetalt millionbeløp nå i høst. I tillegg skal et norskeid selskap i bilbransjen ha blitt svindlet for et millionbeløp de siste månedene.

Angriper mindre bedrifter

Ifølge Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) er den nye trenden innenfor direktørsvindler at mindre virksomheter er mer utsatt. Da fenomenet ble kjent i Norge i slutten av 2015, var det store internasjonale selskap med regelmessige utenlands-transaksjoner som ble rammet.

Men i fjor skjedde det en endring. “Tendensen er at direktørsvindel rettes mot mykere mål, som festivaler, foreninger og museer, fordi store selskaper er mer oppmerksomme på modus, og har bedret sikkerhetsrutinene”, skriver NTAES i en rapport fra februar i år.

LES OGSÅ: 59-åringen trodde hun hjalp en mann hun hadde fått følelser for. I realiteten fungerte hun som «muldyr» for et internasjonalt kriminelt nettverk

Ifølge senteret har de kriminelle oppdaget at det i mindre virksomheter er lettere å skaffe seg oversikt over de ansatte og deres roller. Sikkerhetsrutiner i mindre virksomheter antas dessuten å være lettere å omgå.

Vil møte næringslivet

Dette er årsaken til at Sør-Vest politidistrikt nå oppretter en såkalt forebyggende sak for å advare næringslivet i regionen om denne typen bedragerier. De neste månedene skal blant annet politiet forsøke å få til møter med alle næringsforeningene i Rogaland.

– Vi må gå ut med informasjon som kan hjelpe bedriftene til å unngå å bli lurt på denne måten. Det vi står overfor er svært godt organiserte, kriminelle grupperinger. De er flinke på både informasjonsinnhenting, gjennomføringsvilje og bevisst bruk av psykologi. De vet å trykke på de rette knappene for å skape stressituasjoner for de ansatte som blir kontaktet, sier politiadvokat Rune Gjertsen.

Politiet frykter at problemet kan være større enn det som blir kjent gjennom anmeldelsene de mottar.

Skambelagt

– Vi er kjent med at det oppleves som skambelagt å bli lurt på denne måten, og saker av denne typen kan få konsekvenser både for enkeltpersoner og bedriftens renomé. Vi må derfor anta at det er et fenomen som noen helst ikke vil fortelle omverdenen om, sier seksjonssjef Sturle Smith.

I 2016 rapporterte bankene i Norge, på vegne av kundene, et tap relatert til direktørbedrageri på nesten 300 millioner, fordelt på 214 saker. Finanstilsynet har ifølge NTAES ikke innhentet tilsvarende tall for 2017, men opplyser at bankene har registrert en økning både i reelle tap og potensielle tap som følge av direktørsvindel.

LES OGSÅ:

Omstridt lege tiltalt for bedrageri, ID-tyveri og skattesvik

Fant rundt 100 sim-kort og bankkort hjemme hos tyveridømt mann

Noen leide ut huset hennes