Lekeland stenger etter alvorlige feil på lekeapparater

Etter bekymringsmelding dro kommuneoverlegen på uanmeldt tilsyn i lekelandet i slutten av september. Bekymringsmeldingen kom etter at en disse (huske) hadde falt ned under bruk fordi en karabinkrok sviktet. Under tilsynet ble det i tillegg funnet feil på et hoppeslott og et hamsterhjul.

– Tretthetsbrudd i en karabinkrok er alvorlig. Når tilsynsmyndigheten kommer på befaring en uke senere, er det kun en av fem karabinkroker som er skiftet. Dette til tross for graverende slitasje på de fire andre karabinkrokene, heter det i kommuneoverlegens brev med vedtak om stengning.

Til Jærbladet sier daglig leder at han stenger lekelandet for godt i sin nåværende form.

– Stengningen er trist for barna som har hatt glede av lekelandet, men det er bra at kommuneoverlegen i Klepp har gjort jobben sin og påpekt farene. Jeg vil ikke drive noe som barn kan ta skade av, sier eier og daglig leder Vignir Mar Gudmunsson til Jærbladet.

Han jobber nå videre med å få til et annet konsept.