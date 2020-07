I fem-seks meter høye bølger hoppet Kim (44) fra redningsskøyta til seilbåten for å redde Thore (74)

I fem-seks meter høye bølger hoppet redningsmann Kim Gøran Holthekåsa om bord i seilbåten til Thore Guldahl, for å ta kontroll over den etter at bommen knakk og seilet revnet i stormen.