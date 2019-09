Grimstad trakk seg fra Venstres valgkomité på grunn av Raja

Det er Dagens Næringsliv som skriver Carl-Erik Grimstad trakk seg som kandidat til valgkomiteen, fordi han internt i partiet var sett på som Abid Rajas mann, noe han ikke hadde sans for.

– Jeg ønsket en plass i valgkomiteen fordi Vestfold ikke har hatt en representant der på veldig lenge og vi gjorde et godt valg der Vestfold fikk inn en representant for første gang på 48 år. Men så fikk jeg høre at jeg skulle være Abids mann – på et tidspunkt da jeg ikke hadde noen spesiell tett kontakt med ham. Derfor trakk jeg meg, sier han.

På landsstyremøtet 7. mars før landsmøtet ble forslaget om å stille Grimstad som kandidat, trukket.

Grimstad er ikke veldig fornøyd med at han fremdeles oppfattes som Rajas støttespiller.

– Hver gang det er bråk om Abid, blir jeg oppringt. Men jeg har aldri vært noens mann, jeg har mine egne tanker om politikk og retningen i partiet. Det er en uhørt hersketeknikk overfor meg å bli fremstilt som en klakør for Abid, sier Grimstad.