Raja: Det stinker av Frps retorikk

Det har stormet rundt Raja siden han forrige uke angrep Fremskrittspartiets bruk av begreper som båtmigranter og snikislamisering. Raja gjør det klart at han står ved kritikken.

I et innlegget i Aftenposten tirsdag retter han seg direkte mot statsminister Erna Solberg (H) og ber henne klargjøre tydelig hva hun mener.

– Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?

– I din regjering sitter statsråder, løftet fram med heiarop fra stortingsrepresentanter, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne en gnist hos dem som mener at «nye landsmenn» i altfor stor grad påvirker det norske samfunnet negativt. Som mener at «nye landsmenn» ikke trosser noe i sin kamp for å gjøre Norge mindre norsk, for hver dag som går, skriver han.