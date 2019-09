Raja får støtte fra partifelle - men Grande vil ikke kommentere

Venstre-leder Trine Skei Grande nekter imidlertid å kommentere Rajas siste utspill.

I en kronikk i Aftenposten tirsdag retter han utfordringen direkte til statsminister Erna Solberg (H) og ber henne tydeliggjøre hva hun mener om ordbruken.

– Jeg har ingenting å si ut over det jeg sa på lørdag: Erna har sagt at nå må vi skru ned konflikten, og det skal jeg bidra til, sier Grande til TV 2.

Hun vil ikke kommentere konflikten som nå utspiller seg mellom regjeringspartnerne for åpen scene.

– Jeg er enig med Erna om at nå må vi snakke politikk og ikke retorikk, sier hun.

Parti-støtte

Raja får altså full støtte hos partifelle og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.

– Det Raja skriver, er en kjærlighetsretorikk, en motsats til den hatretorikken som har fått utspille seg, sier Grimstad til NTB.

Han støtter helhjertet utfordringen om at Erna Solberg må si tydelig fra hva hun mener. Hvordan Venstre kan forsvare å sitte i regjering med Fremskrittspartiet, sett i lys av kritikken, vil han ikke ha noen mening om nå. I stedet peker han på statsministeren.

– Dette er en sak som ligger på statsministerens bord. Vi kan ikke ha utspill av denne typen. Konklusjonen ligger ikke hos oss, den ligger hos dem, sier han.

Grimstad avviser at utfallene mot Fremskrittspartiet kan knyttes til intern maktkamp i Venstre og spekulasjoner om Rajas motiv er å markere seg i forbindelse med en mulig lederstrid.

– Dette er ikke et taktisk utspill, det dreier seg om Venstres sjel. Som et humanistisk parti må vi ta til motmæle mot den retorikken som har kommet til uttrykk, sier han.

– Frps retorikk stinker

Det har stormet rundt Raja siden han forrige uke angrep Fremskrittspartiets retorikk, og spesielt bruken av begreper som båtmigranter og snikislamisering.

Raja gjør det klart at han står ved kritikken, men han mener statsministeren har et ansvar for å rydde opp.

– Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk. Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?

Plasserer ansvar hos Solberg

Solberg har sagt at hun er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen, men mener likevel det er feil å kalle det brun propaganda.

Utsagnet fra regjeringssjefen var ikke nok for Raja. Han ber Solberg svare på hva slags samfunn vi ønsker og ta tydeligere avstand fra ord som snikislamisering.

– I din regjering sitter statsråder, løftet fram med heiarop fra stortingsrepresentanter, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne en gnist hos dem som mener at «nye landsmenn» i altfor stor grad påvirker det norske samfunnet negativt. Som mener at «nye landsmenn» ikke trosser noe i sin kamp for å gjøre Norge mindre norsk, for hver dag som går, skriver han.

Hagen: Lavmål

Frp-veteran Carl I. Hagen mener Raja har senket seg til et nytt lavmål.

– Jeg synes det er trist at Abid Raja senker seg til et slikt lavmål, ved å beskylde lederen og nestlederen i Frp for brun propaganda. Det gir assosiasjoner til fascismen og nazismen, som Frp ligger langt unna. Vi er en varm forsvarer av menneskerettigheter – altså stikk i strid med det han beskylder oss for, sier Hagen til VG.

En rekke sentrale Frp-ere har de siste dagene reagert kraftig på utspillet fra Raja om at partiet bedriver brun propaganda. Det er ventet at saken vil bli tatt opp når Frps sentralstyre møtes fredag, ifølge Dagbladet.