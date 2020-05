Bli med på Aftenbladets 17. mai-feiring

Skal ditt korps eller lag ha direktesending på nett på 17. mai? Tips oss - så viser vi det kanskje frem på Aftenbladet.no.

Publisert: Publisert: 27. april

Foto: Carina Johansen

Spiller korpset ditt på 17. mai? Eller har bilklubben du er med i planer om å lage veterantog? Eller kanskje fotballaget ditt kjører en triksekonkurranse med spillere fra A-laget?

17. mai 2020 blir helt annerledes enn slik vi vanligvis kjenner 17. mai-festen.

Koronatiltakene gjør at togene og den store folkefesten utendørs utgår. Likevel vet vi at en del korps, lag, foreninger og kommuner har planer om å skape 17. mai-stemning med direktesendinger på nett. Den digitale 17. mai-festen skal bidra til at vi alle kan holde trygg avstand og unngå at smittetallene skyter fart.

Tips oss om direktesendinger

Aftenbladet ønsker å videreformidle 17. mai-stemningen, men da trenger vi å vite hva som er planlagt og når.

Fyll ut skjemaet nedenfor, slik at vi vet hva dere har planer om å gjøre.

Og husk - viktigst av alt: Følg smittevernrådene som gjelder - også på 17. mai. Her finner du Helsedirektoratets foreløpige retningslinjer for 17. mai-markeringen. Disse gjelder frem til 4. mai. Myndighetene varslet i dag mandag 4.mai at de vil komme med oppdaterte retningslinjer for 17.mai innen fredag 8. mai.