Tre tenåringer pågrepet etter stygg voldsepisode i Sandnes

Tre personer i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for vold med stikkvåpen i Sandnes. Nå undersøker politiet om de samme personene kan ha tilknytning til en voldsepisode i Stavanger forrige uke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Elisabeth Risa Journalist

Det pågår for tiden en storstilt politietterforskning etter at to menn i begynnelsen av 30-årene ble brakt til sykehus med stikkskader natt til onsdag denne uken.

Torsdag kveld og i natt fikk politiet et gjennombrudd.

Tre unge pågrepet

– Vi har pågrepet og siktet tre personer i Parkveien-saken, bekrefter politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt.

Hendelsen i Parkveien i Sandnes fant sted i en privatbolig klokka 01.16 natt til onsdag denne uken.

På stedet fant politiet to skadde menn, den ene 33 år og den andre 35 år.

Begge hadde skader fra en skarp gjenstand. De to ble fraktet til sykehus og har status som fornærmet.

Undersøker sammenheng

Politiinspektøren sier til Aftenbladet at saken har høy prioritet og at det vil pågå en omfattende etterforskning gjennom hele den kommende helgen.

– Alle mulige ressurser er satt på saken. I forlengelsen av denne pågripelsene det siste døgnet er det også helt naturlig for oss å undersøke om de tre også kan ha vært involvert i andre hendelser, sier Byberg Malmin.

Politiinspektøren bekrefter overfor Aftenbladet at den aktuelle saken politiet undersøker om de tre kan være involvert i, er en voldsepisode som fant sted i Verven i Stavanger søndag ettermiddag i forrige uke.

– Men det er for tidlig å si om det er tilfellet, sier Unni Byberg Malmin.

Også i Verven dreier det seg om en episode med knivstikking. Ingen er så langt pågrepne eller mistenkte for den saken, ifølge Byberg Malmin.

Politiet har ikke hatt befatning med de tre personene som nå er pågrepne og siktet tidligere.