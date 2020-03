Bomstasjon på Motorveien er flyttet

Bomstasjonen på Motorveien ved krysset ved Madlaveien er nå flyttet.

Eivind Aarre Journalist

Aftenbladet skrev allerede i januar i fjor at det ville oppstå et bompengefritt smutthull for alle som kjører gjennom Eiganestunnelen fra Tasta når den åpner 30. mars. Trafikk ut av tunnelen ved Kiellandsmyra og gjennom den nye rundkjøringen rett sør for Madlaveien, vil unngå bomstasjoner og belastes derfor ikke bompenger mot Stavanger sentrum.

Staten vegvesen kalte dette en glipp, og foreslo å tette smutthullet ved å flytte bomstasjonen som er plassert på E 39 like sør for tunnelåpningen ved Kielladsmyra, noen hundre meter lengre nordover. Dette vil føre til at trafikken fra Eiganestunnelen mot Stavanger blir fanget opp.

Politikerne støttet dette, og nå er vedtaket effektuert, i tide til Eiganestunnelen åpner 30. mars.

Bomstasjonen er nå flyttet i tråd med vegvesenets forslag.