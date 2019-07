Syklister er de lykkeligste pendlerne, ifølge forskere

Et forskningsprosjekt publisert i tidsskriftet Journal of Transport & Health konkluderer med at de som sykler til jobb er de lykkeligste pendlerne.

Det er det fire grunner til, mener forskerne fra University of Auckland, New Zealand. De intervjuet en rekke personer og anvendte transportpsykologi og treningsvitenskap for å komme fram til svaret.

Den første grunnen er at syklister har full kontroll på sin egen tur til jobb, i motsetning til bilistene som må regne med trafikk-usikkerhet og rush.

Dette gir en følelse av kontroll på morgenkvisten som alle har godt av.

Videre framheves det at sykling bent fram gir en sanselig stimulans. Under sykling gir man oppmerksomhet til omgivelsene rundt seg, noe som beviselig har en positiv oppfriskningseffekt på oss alle.

Fysisk aktivitet gir mer glede

Forskerne slår også fast at fysisk aktivitet simpelthen fører til mer glede. Studiet er derimot snar med å påpeke at det er vitenskapelig uenighet rundt akkurat hva denne velkjente lykkefølelsen kommer av.

Den fjerde og siste grunnen handler om sosial interaksjon som i større grad finner sted når man sykler enn når man kjører bil.

Studiet konkluderer med at byplanlegging ikke bare bør fokusere på sikkerhetsaspektet ved sykling, men like mye hvordan sykkelstier bør fremme de positive effektene ved fysisk, sosial og psykologisk sykkelnytelse.