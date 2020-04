Her arrangerte de «Norges største drive-in Kahoot»

Røde Kors Bryne pønsket ut idéen for å hjelpe befolkningen med «brakkesjuka». De fikk full parkeringsplass da det ble arrangert quiz og show på M44.

Røde Kors Bryne håpet på full parkeringsplass da det ble arrangert quiz og show på M44 langfredag. Foto: Jarle Aasland

– Vi vet at folk kan gå litt på veggene når de bare går hjemme uten noe å gjøre. Derfor vurderte vi hva Røde Kors kan gjøre for å hjelpe, med smittevern i høysetet, sier Thor Inge Sveinsvoll i Bryne Røde Kors.

Fredag kveld arrangerte de derfor «Ihoba på Jæren» på parkeringsplassen til kjøpesenteret M44 i Bryne sentrum. Parkeringsplassen rommer 200 biler, og den hadde Røde Kors som mål å fylle:

– Vi håper og satser på full parkeringsplass. Men det bør jo ikke komme så mange flere, for vi ønsker ikke å lage trafikkork, sier Sveinsvoll før arrangementet.

Han fikk det som han ville - ved 18.30-tiden kunne Sveinsvoll rapportere om 240 biler på p-plassen, med rundt fire personer i hver bil.

Arrangøren melder at 240 biler deltok. Foto: Jarle Aasland

Planlagt på én uke

På «Norges største drive-in Kahoot» var Veronica Simone Fjeld konferansier. Kahoot er en spillbasert quiz-plattform, som lar deg delta på quiz digitalt gjennom en app på telefonen.

– Vi har fått tillatelse fra både Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Medietilsynet. Alle har vært veldig positive, så det har vært veldig kjekt, sier Sveinsvoll, og legger til at det har vært et stort arrangement å planlegge:

– Vanligvis bruker man et år på å planlegge et arrangement som dette, men vi har kun hatt en uke på oss. Vi håper det var vellykket og kjekt for de som deltok, sier han.

I tillegg til quiz, var det innslag fra stand-up komiker Rune Bjerga, kokk Arve Serigstad og tryllekunstner Kevin Lunde.

En annerledes påske

Siden det frem til 20. april er forbudt å reise på hytta i en annen kommune enn den man bor i, blir påsken også annerledes for Røde Kors, som vanligvis er et kjent syn i hytteområder og ved skianleggene.

– Etter avtale med kommunelegen i Bjerkreim har vi bemannet førstehjelpsstasjonen på Stavtjørn på dagtid gjennom påsken, forteller han, og legger til at de ellers har de et fokus på familier som ikke har det så lett, sier Sveinsvoll.

Belager seg på digital kommunikasjon

– Vi har bemannet telefontjenesten «Kors på halsen», og omsorgsavdelingene i Sandnes og Stavanger har laget et telefonsystem for eldre som trenger noen å snakke med, forteller han.

Han forteller at denne påsken blir annerledes for Røde Kors, da de må belage seg på digital kommunikasjon, i likhet med mange andre.

– Der vi vanligvis ville dratt på besøk til folk som ikke har det lett hjemme, må vi nå kommunisere på telefon, forteller Sveinsvoll.