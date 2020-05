Gjesdal: Ber alle fortsette den store dugnaden

Elevrådsmedlem Reimar Berge ber alle fortsette på den store korona-dugnaden, slik at elevene ikke må sendes hjem fra skolen.

Reimar Berge skjønte fort at årets 17. mai-tale ikke kunne bli som en vanlig 17. mai-tale. Koronapandemien ble et sentralt tema i talen hans. Foto: Tore Egil Berge

Kjell Arne Knutsen Journalist

Reimar Berge, elev ved Gjesdal ungdomsskole, holdt årets 17. mai-tale i Gjesdal. Talen ble tv-sendt på nettsiden til Gjesdalbuen. Men det var bare så vidt han rakk sendingen.

– Det ble temmelig stressende. Først var jeg med i traktortoget i Klepp. Jeg satt på i en rosa traktor til ei venninne. Men traktortoget tok lengre tid enn planlagt, så jeg måtte skynde meg til Ålgård for å rekke talen. Jeg klarte det akkurat, sier Reimar Berge.

Tiendeklassingen sa på sendingen at han var glad for å være tilbake på skolen.

– Det var kjekt å få se lærerne igjen. Det var ikke så spesielt som jeg trodde, jeg kom fort tilbake til hverdagen.

Vil gå på skole

Reimar Berge understreket i talen at det var viktig at alle fortsatte på den store dugnaden, selv om det er lys i tunnelen.

– På vegne av mine klassekamerater og meg vil jeg be alle være med videre i den store nasjonale dugnaden, slik at vi fortsatt kan gå på skolen, sa Berge.

Han viste til at mange var leie seg for at de ikke får gjennomført sommeren som planlagt, og kom derfor med denne påminnelsen:

– Det er bedre å miste en charterferie enn et liv.

Takket mange

Han er stolt og imponert over måten Norge har taklet situasjonen.

– Selv om mye er snudd på hodet, klarer vi å leve et forholdsvis normalt liv. Stor takk til skoleledelsen og lærerne som har tilpasset og fortsatt den gode undervisningen selv om vi var hjemme. Og takk til helsepersonell, butikkansatte, bønder og alle andre som har gjort at vi har klart å holde samfunnet gående, uten dere vil mange ting vært mye vanskeligere, sa Berge.

16 -åringen fra bygda Berge i Gjesdal sier til Aftenbladet at det var en utfordrende å skrive talen.

– Jeg fikk tilsendt talen fra i fjor, men fant ut at dette året ble så spesielt at jeg måtte gjøre det helt annerledes.

Berge sa i talen at han tror viruset har åpnet øynene for mange.

– Mange har innsett at vi trenger folk med forskjellige verdier og egenskaper for at samfunnet skal fungere. At vi må arbeide som et fellesskap. Det er ikke bare leger og lærere som har samfunnskritiske jobb, men alt fra håndverkere til lastebilsjåfører. Mange hender gjør arbeidet lettere, sa han.