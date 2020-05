Olav Kyllingstad til minne

Eivind Aarre Journalist

Minneord: 12. mai fylgde me Olav Kyllingstad til grava. Han vart gravlagd ved Gjesdal Kyrkje. At minnestunda vart på Bygdahuset, passa vel godt, det var ikkje få timar Olav la ned i dugnadsarbeid då Bygdahuset vart reist.

Olav vart fødd 19. desember 1943, og vaks opp på garden som eldst av to sysken. Han kom tidleg med i gardsarbeidet. Etter skulegangen, sju år på Kyllingstad skule, eit år på framhaldskule på Ålgård og eit år på vinterlandbruksskule, arbeidde han nokre år på Ålgård meieri. Han overtok så garden på Kyllingstad, og i hans tid vart det bygd nytt fjøs, samt at han dyrka opp mange mål i Tronsslåttå. For nokre år sidan overlèt han garden til yngste dottera, men Olav var med i drifta heilt til den siste dagen før sjukdommen tok han.

Ein tidlegare bonde på Søyland, Svein Søyland var både lensmann og ordførar i Gjesdal i si tid. Han sa ein gong: «Dæ æ dårlige mann så må ud or bygdo for å få seg kåna», han meinte nok at den som hadde godt ord på seg ikkje trong reise så langt. (Sjølv fann han kone i Valdres!) Olav hadde nok betre namn, han fann seg kone rett over fjellet, på Gjesdal. Han og Margareth gifta seg i 1968, og fekk fem born saman.

Sjølv om gardsdrifta tok mykje av tida hans Olav både i ungdommen og seinare, fekk han og tid til ein stor hobby, og det var rifleskyting. Han gjekk nok litt på jakt og, men det var skyting på blink som var det kjekkaste, og der hadde han arv frå langt tilbake. Me hadde ein slektning, Olav T. Kyllingstad som var den første formannen i Gjesdal Skyttarlag då laget vart starta opp att i 1902 etter å ha lege nede nokre år. Far til «vår» Olav, Harald Kyllingstad var leiar av laget i 1935 til 1939, han vart forresten og samlagsmeister på bane i 1938, ein av få frå Gjesdal. Denne æra vart aldri Olav til del, men han tok det att som veteranskyttar då han i 2018 vart samlagsmeister i feltskyting i klasse V-73.

Men attende til ungdommen, Olav starta skytinga på femti-talet, og utmerka seg tidleg. At han ikkje nådde dei store høgdene som seniorskyttar må nok gardsarbeidet ta mykje av skulda for. Garden var alltid det viktigaste, det merka og me som møtte han i veterangjengen. Men når han først kom synte han godt att på resultatlistene, me kan berre nemne siste gongen han var med, før koronaen stengde ned alt. Det var 11. mars, og då skaut Olav gode 247 poeng av 250 moglege!

Men om ikkje skyttarresultat var heilt på kongenivå, tok han det att gjennom arbeid for laget. Han var med og bygde skytebane på 60-talet på Flassamyro, og då tenkte nok både han og andre at den skulle gjera teneste ut vår tid. Men på slutten av 90-talet byrja det verte press på denne, og då var Olav ein av dei som la ned mest dugnadstimar i ny bane på Skurve. Elles har han aldri vore tungbedd når det er snakk om dugnad.

Olav fekk konstatert koronasmitte 1. april, og måtte snart på sjukehuset. Tilstanden forverra seg raskt, og han vart lagd i respirator og kunstig koma. Han vakna aldri av denne, og døydde den 16. april.

Tankane våre går først og fremst til kona Margareth, borna deira og dei vidare etterkomarane, det er eit tungt slag for familien, men og for oss som reknar Olav som ein god ven og konkurrent. Me lyser fred over hans minne.

For Gjesdal Skyttarlag ,

Svein Kå. Søyland