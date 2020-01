Vannstanden i Vågen kan stige til mellom 34 og 54 centimeter over kaikanten

Tirsdag formiddag varsler meteorologene om ekstremt høy vannstand i Rogaland. I Vågen gjøres store forberedelser i påvente av ekstremværet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne flomsperren på 110 meter rommet 99.000 liter vann, og skal polstre Vågen mot ekstremværet Didrik. Foto: Fredrik Refvem

Onsdag er det ventet svært høy vannstand flere steder i Norge, grunnet høyt astronomisk tidevann i kombinasjon med været. I Rogaland og Agder er farenivået hevet til rødt tirsdag formiddag.

Les mer om ekstremværet her!

– Blir vannstanden så høy som meteorologene melder, kan det bli rekord. Vi håper virkelig ikke at det blir det, sier Hugo Kind, som jobber med beredskap i Stavanger kommune.

Både i 2007, 2013 og 2017 gikk vannet over kaikanten i Vågen, men rekorden er fra 8. desember 1994. Da sto vannet 30 centimeter over kaikanten.

Flomsperre

Tirsdag formiddag er Kind på plass i Vågen sammen med Stavanger natur- og idrettsservice for å sikre mot ekstremværet, som har fått navnet Didrik av meteorologene.

– Vi har tatt frem «pølsa», sier seksjonsleder for Stavanger natur- og idrettsservice Jone Halvorsen, og peker mot en 110 meter lang mobil flomsperre som er rullet ut ved Fisketorget.

Den ble først testet under ekstremværet Vidar i 2017, og brukes nå for andre gang. «Pølsa» består av elleve seksjoner som fylles opp med 9000 liter saltvann hver.

Jan Arild Tjensvold (f.v.), Ørjan Messmer og Robin Haugeland i Stavanger natur- og idrettsservice fyller saltvann i flomsperren, som har fått navnet «pølsa». Foto: Fredrik Refvem

Stenger Vågen

I tillegg til flomsperren tettes hull mellom benkene som står plassert i Vågen, for å hindre vannet i å flomme over. Hvis vannstanden stiger over 45 centimeter går det over benkene.

Halvorsen forteller til Aftenbladet at Vågen mest sannsynlig vil bli stengt for trafikk etter 22.00 onsdag kveld.

– Vi er i beredskap på stedet utover kvelden og natten. Både personell og pumpebil. Vi vil også stenge av Vågen for bilister for sikkerhets skyld.

Robin Haugeland (f.v.) og Jan Arild Tjensvold er med på å sikre Foto: Fredrik Refvem

Rødt farenivå

Vannstanden er forventet å være høyest natt til onsdag mellom 01–03 og onsdag ettermiddag mellom 13–15.

– Varselet sier at vannstanden kan stige 80 til 90 centimeter over tidevannstabellen og 170 centimeter over sjøkartnull i Stavanger, forteller statsmeteorolog, Tron Thorstensson, i Meteorlogisk institutt til Aftenbladet rundt 12.30 tirsdag formiddag.

Fakta Sjøkartnull og tidevannstabellen

Sjøkartnull: I norske sjøkart er referansenivået sjøkartnull. Sjøkartnull er altså nullnivå for dybder i sjøkart og høyder i tidevannstabeller. Sjøkartnull ligger så lavt at vannstanden sjelden er lavere, slik at båter ikke kjører på grunn. Tidevanntabellen: Gir høyder og tidspunkt for høy- og lavvann. Kilde: Kartverket.no.

Kristin Vestrheim Cranner sjekker at pumpene som fungerer som de skal på Stavanger maritime museum. Foto: Fredrik Refvem

– Vi er glad i museet

Også bebyggelsen rundt Skagenkaien forbereder seg på ekstremværet. Museumspedagog hos Stavanger maritime museum Kristin Vestrheim Cranner, var ute og rådførte seg med Stavanger natur- og idrettsservice om situasjonen.

– Vi er veldig glad i museet og vil ikke at det skal komme inn vann her. Heldigvis ser det ikke ut til at vannstanden vil stige så mye at det når bort til oss, sier Cranner.

Hun forteller at det ble vann i resepsjonsområdet under Vidar i 2017.

– Vi har et automatisk pumpesystem som sørger for at ikke selve museet blir oversvømt av vann, men det gjelder ikke inngangspartiet.

Øyvind Sørensen og Tobias Torstrup ved Beverly Hills Fun Pub. De benytter ekstremværet til å invitere til «pool party». Foto: Fredrik Refvem

– Blir badeballer

Restaurant og barene i Vågen er særlig utsatt, men inne på Beverly Hills Fun Pub tar de det røde farevarselet helt med ro.

– Vi skal arrangere «pool party». Det blir badeballer, og badetøy er hjertelig velkomment, sier daglig leder Tobias Torstrup spøkefullt.

– Det er viktig og ikke krisemaksimere. Derfor holder vi åpnet som alltid.

– Dere setter ikke i gang noen tiltak?

– Hvis vannet begynner å sige inn i uteområdet, slår vi av varmebordene og flytter dem inn. Vi opplevde at det kom vann til dørstokken tilbake i 2017 også, men det er ingen grunn til å stenge, sier Torstrup.

Sikre gjenstandene dine

Informasjonssjef i forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz, oppfordrer alle til å sikre gjenstander både innvendig og utvendig.

– Nå har man god tid på seg til å gjøre en god vurdering for å redde verdiene sine, forteller Clementz.

– Hva bør folk gjøre?

– Privatpersoner og bedrifter som ligger nært vannkanten må først og fremst tenke på det som står ute, og forsøke å hente dette inn. I tillegg kan det være lurt å flytte verdifullt utstyr opp i en høyere etasje. Man er pliktig gjennom forsikringslovgivningen til å bidra å redde verdiene sine, hvis man har mulighet til det.

Bør sikre båten

Båtekspert i Tryg Forsikring, Johnny Hellesøy, oppfordrer båteier til å sikre båten, samt sjekke at fortøyninger på båten er tilpasset høyere vannstand.

– Også båter som ligger inne i naust nær sjøkanten bør sikres, da vannet ventes å stige så mye at det fort vil sive inn. Også båter lagret på kai eller i fjæra bør sikres ekstra før vannstanden stiger, skriver Hellesøy i en pressemelding.

Les også:

Publisert: Publisert 14. januar 2020 14:08 Oppdatert: 14. januar 2020 14:25

Les også

Mest lest akkurat nå