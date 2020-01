If: - Ikke start bilen din dersom det er det minste tegn til sot

Forsikringsselskap advarer mot farlig forurensning fra parkeringsbrannen på Sola: – Ikke start bilen og ikke vask den selv.

Daniel Larsen fra Risa orienterer Stig Kartevold om at bilen hans trolig er blitt forurenset av giftig røyk. Kartevold må la bilen bli stående på P7 og i stedet ta bussen hjem til Sirevåg. Foto: Fredrik Refvem

De første parkerte bilene kjøres ut fra Stavanger lufthavn, Sola onsdag morgen – vel å merke fra utendørs parkeringsplasser, nærmere bestemt P7.

Aftenbladet har allerede meldt at dette gjøres på eget ansvar og at Avinor står og informerer hver enkelt bileier om risikoene. Informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If vil gjerne supplere:

– Det er veldig viktig at de som er berørt av dette og som har sin bil parkert i nærheten av parkeringshuset som har brent sjekker bilen nøye før de starter den. Dersom det er det minste tegn til sot enten på panseret, eller innvendig på dashbord eller interiør må man ikke starte den - selv om den er frigitt av Avinor. Årsaken er at disse giftige sotpartiklene kan spre seg gjennom klima-anlegget. De er meget vanskelige å fjerne, sier Clementz til Aftenbladet.

Sigmund Clementz, informasjonssjef. Foto: If

– Ikke vask selv!

Hvis man oppdager sot, må man konakte sitt forsikringsselskap. Dette vil da hente bilen og frakte den til egnet verksted.

– Man må heller ikke prøve å vaske dette selv, dersom man allerede skulle ha hentet ut bilen. Vi vil sterkt anbefale at dette gjøres av et bilpleiefirma med spesialkompetanse.

Så langt har forsikringsselskapet fått inn 30 henvendelser fra kunder som er berørt av brannen. If, som har omlag 20 prosent av bilkundene i Rogaland, er i alarmberedskap etter denne store hendelsen.

– Men dette er trolig bare starten.

Dekkes av kasko og delkasko

Som Aftenbladet skrev tirsdag kveld kan de fleste som har tapt bilen sin i parkeringsbrannen vente seg en ny bil gjennom sin forsikringsavtale.

Bilbrann er dekket både av kasko og delkasko i If, melder Clementz. Leiebil er inkludert i en del av forsikringene.

– Vi ser nå på hva vi kan gjøre med perioden ut over de ti dagene som er inkludert i kaskoforsikringene våre. Brannen utløser et transportbehov som vi nå arbeider med å løse.

Leiebiler kommer fra andre byer

Leiebilfirmaene på Sola har arbeidet på spreng hele natta for å få kjørt leiebiler til Stavanger-området, både fra Bergen og Haugesund for å ta unna behovet som har oppstått.

Sixt er ett av firmaene som har leiebiler i femte etasje i det brannherjede parkeringshuset.

– Vi har rett i underkant av 20 biler i P4 og vet ingenting om tilstanden i øyeblikket, sier leder for Sixt i Stavanger-området, Jone Garnes, til Aftenbladet onsdag formiddag.

I morgentimene onsdag håndterte Sixt leiebil-kundene med en midlertidig base ved Circle K-stasjonen på Sola.

If, som samarbeider med Hertz, har sine biler 300 meter fra brannstedet noe Clementz mener vil lette deres situasjon, selv om Sola er en såkalt «hub».

