Irene Heng Lauvsnes i nyttårstalen i Strand: – I morgen vil Preikestolen være i Strand. Da skal jeg gå turen opp og feire dette med kakao og pølse på platået

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes, holdt nyttårstalen sin klokka 00.00, ved inngangen til det nye tiåret og ble først ute av ordførerne i Sør-Rogaland.

Irene Heng Lauvsnes Foto: Tor Inge Jøssang

Godt Nytt År og takk for «det gamla». Både «det gamla» 2019, og det nye 2020, vil være helt spesielle år for Strand Kommune. Tenk at vi i 2019 ble landfaste! For en nyttårsgave! Det er en gave vi stort sett kommer til å betale for selv, men vi hadde ikke fått Ryfylketunellen

uten at noen jobbet hardt for at dette skulle være mulig å gjennomføre. Det var Magnhild Meltveit Kleppa som var statsråden som la frem saken for stortinget. Takk til Magnhild og de andre som trodde på dette prosjektet og gjorde det mulig.

Vi har brukt de siste 7 årene til å rigge oss for Ryfast. Vi har tro på at vi vil se en positiv effekt av dette. Det er i Strand tilrettelagt for næring, for boligbygging og vi har sørget for ledig kapasitet i barnehager. Vi har ferdigstilt en flott ny skole på Tau og prosjektert for ny skole på Jørpeland. Vi har bygget idrettshall og aktivitetspark og vi tilrettelegger for friluftsliv både på Jørpelandsholmen og rundt Krossvatnet. Etter at vi åpnet pump-tracken for bare noen uker siden, har jeg sett unger trene med sykkel her hver dag selv i pøsregn. Det gleder meg å se at vi nå har flere valg for våre innbyggere. Vi har over 150 frivillige lag og organisasjoner som bidrar til å gi innbyggerne våre meningsfylt fritid. Strand Kommune er helt avhengig av den fantastiske innsatsen de frivillige utfører for å tilby alle de gode tilbudene vi har her i kommunen. Jeg vil benytte anledningen til å si tusen hjertelig takk til alle frivillige for alle timene dere bruker for å gjør Strand til et bedre sted å være.

I 2020 blir Strand større. Og vi får flere innbyggere. Velkommen til alle innbyggere fra det grensejusterte området. Vi vet at dette har vært vanskelig for flere av dere, men jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen og ber alle innbyggerne i Strand gjøre det de kan for at de nye innbyggerne føler seg velkomne.

Fra 2020 vil Sandnes bli vår nabo i sør. Jeg vil gratulere Sandnes med dagen og ønske dem lykke til med den nye kommunen. Jeg er sikker på at vi skal klare å jobbe godt sammen. Sandnes er fremoverlente og liker å få ting gjort, så dette er en nabo jeg tror vi skal få stor glede av.

Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere nabokommunen Stavanger med dagen og ønske de til lykke med den nye kommunen. Stavanger er etter åpningen av Ryfylketunellen kommet enda nærmere oss. Jeg tror dette vil styrke samarbeidet mellom Stavanger og Ryfylke. Det er fortsatt viktig for Strand med et godt samarbeid med Hjelmeland og de andre Ryfylkekommune.

I morgen vil Preikestolen være i Strand Kommune. Da skal jeg gå turen opp å feire dette med kakao og pølse på platået. Velkommen til å bli med. Vi starter kl.12.00 og satser på å være tilbake til det er mørkt. Nå vil både Preikestolhytta, hele stien og Preikestolen være i Strand Kommune. Preikestolen er viktig for hele regionen og nasjonen. Strand skal ta forvalteransvaret av Preikestolen på alvor.

2 januar kl.18.00 inviterer jeg til nyttårsmottakelse. Her vil dere få høre litt om hva som har skjedd i kommunen og hva vi tenker å jobbe videre med. I tillegg skal vi dele ut priser. Hjertelig velkommen! Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Jeg gleder meg til et spennende 2020 og ønsker dere alle Godt Nytt År!

