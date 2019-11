– Slåsskampene mellom unge er et produkt av sosiale medier

Det sier Petter Bae Brandtzæg. Han er førsteamanuensis ved institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Han er også forsker i SINTEF, og har skrevet avhandlingen «Social implications of the Internett and social networking sites – a user typology approach».

Slåsskamper blant ungdommer, som var forhåndsavtalt på sosiale medier, og som ble filmet og distribuert på nett, har vært et problem på Nord-Jæren fra og med våren 2018.

Avverget slossing i Stavanger

I oktober skrev Aftenbladet at politiet i Sør-Vest har opprettet politikontakter ved hver skole i Stavanger-området, og at de av den grunn har avverget alle avtalte slåsskamper blant ungdom etter sommeren.

– Både før sommeren og i sommer var det også en god del avtalte slåsskamper og ungdomsvold i Stavanger-området. Men i 2019 har det vært få, sa seksjonsleder for forebyggende og etterretning i Sør-Vest politidistrikt, Kristian Johansen.

Skadet i slåsskamp i Sandnes

Forrige helg fikk en tenåringsjente hjernerystelse og andre skader da hun prøvde å avverge at venninnen ble banket opp av en jentegjeng i 13–14 årsalderen. Slåsskampen fant sted på fritidsklubben på Ganddal, og politiet har mottatt flere anmeldelser etter hendelsen.

Brandtzæg mener fenomenet med slåsskamper og vold avtalt på forhånd blant ungdommer, helt klart er drevet fram av sosiale medier, slik nettrolling også er et produkt av mulighetene internett og sosiale medier gir til å danne fellesskap og å nå ut til mange på kort tid.

Anmeld alle forholdene

– Motivene kan være forskjellige. Det kan være en spenningsdriver i seg selv å planlegge slike ting. Slåssing er en typisk måte å tøffe seg på. Å filme og legge ut på sosiale medier kan være en måte å prøve ut grenser på. Samtidig kan hevn være et motiv. Da kan slåssingen og den påfølgende publiseringen være en dobbeltstraff, sier Brandtzæg.

Han mener sosiale medier er såpass etablerte i hverdagslivet nå at de fleste 13-åringer er godt trente i grenser på sosiale medier. De vet at en ikke skal legge ut bilder og filmer av andre uten å innhente samtykke først. Sosiale medier finnes, mobilkameraer finnes. Det må vi alle forholde oss til. Det beste en kan gjøre mot fenomenet er å anmelde forholdene til politiet, sier Brandtzæg.