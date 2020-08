Studie: Nesten alle i norske barnehager liker jobben sin

97 prosent av de spurte svarte at de likte å jobbe i barnehage. 90 prosent ville valgt samme yrket om igjen.

Barnehageansatte føler seg verdsatt av barna og barnas foreldre. Her et bilde fra Sandal barnehage. Foto: Jarle Aasland

Ifølge en studie gjort av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), står det meget godt til med trivselsnivået hos de ansatte i norske barnehager. Undersøkelsen har basert seg på 1700 ansatte i rundt 150 norske barnehager.

Studien konkluderer med at nesten alle i norske barnehager liker jobben sin. Sånn var det ikke før. Mens det tidligere var vanlig at barnehageansatte forlot sine stillinger etter kort tid, har den gjennomsnittlige barnehageansatte i dag vært på akkurat samme arbeidsplass i nesten ni år.

Føler seg verdsatt av barna

Hovedgrunnen for trivselen synes å være at de ansatte føler seg verdsatt av barna. Studien viser at hele 100 prosent av de spurte, føler seg verdsatt av de små, mens 99 prosent føler seg verdsatt av barnas foreldre.

De barnehageansatte føler seg imidlertid mindre verdsatt av samfunnet, viser studien. Bare halvparten svarte at de mener samfunnet verdsetter jobben de gjør. Dette speiles videre i at flere av de barnehageansatte mener de har for lav lønn.

Studien viser ingen merkbare forskjeller etter hvilket stilling man har i barnehagen, om man er styrer, pedagog eller assistent. Det er heller ikke store forskjeller på om man jobber for privat eller offentlig barnehage.

Stress hos barnehageansatte

De spurte i studien ble også bedt om å trekke fram negative aspekter ved jobben. Et av problemene som går igjen er barnegrupper med for mange barn og fravær av kolleger.

I tillegg blir stress nevnt gjennomgående. Forfatterne av studien anbefaler derfor å holde et ekstra øye med det høye stressnivået blant barnehageansatte.