I dag begynner vaksineringen med tredje dose

Mandag begynner Stavanger kommune vaksineringen med tredje dose for innbyggere over 65 år. Vaksinene settes i Stavanger ishall.

Ruth Karin Bratteli får sin tredje dose med koronavaksine i Stavanger ishall.

Hilde Moi Østbø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Alders- og sykehjemmene gjorde seg forrige uke ferdig med å vaksinere beboere med tredje vaksinedose. Nå samles all vaksinevirksomhet i Stavanger ishall.

– Vi samler nå all aktivitet knyttet til vaksinering her. Vaksinebussen parkerer inntil videre, og aktiviteten i Vaksinasjonskontoret i Torgveien flytter hit. Fastlegene gjorde en kjempeinnsats med vaksinering av sine pasienter over 65 år med dose 1 og 2, men vi har valgt å legge vaksinering med oppfriskningsdose til ishallen, sa Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd under åpningen av vaksinesenteret mandag morgen.

Vaksineringen foregår denne gang i Stavanger ishall, ikke i Stavanger forum.

Slik gjør du det

For å få tredje vaksinedose må du ha fylt 65 år, og det må ha gått minst fem måneder siden dose to. Tidligere ble det sagt seks måneder, men dette ble endret til fem måneder fredag. Det må ha gått minst en uke fra du fikk influensavaksinen til du kan få koronavaksine.

Slik bestiller du time:

Via ReMin (lenke på nettsiden – i sms fått fra Stavanger kommune.

Drop in (kan være litt kø)

Ring vaksinetjenesten på 51507112 (kan være litt kø)

Vaksinesenteret er åpent kl. 08.30-15.00 (stengt for pause 11.30-12.00) alle hverdager.

– Vi vil spesielt oppfordre de aller eldste til å komme så fort de har anledning. Barn og barnebarn kan gjerne hjelpe til med å bestille time på nett, sa Fosse.

Vaksineringen med tredje dose foregår i Stavanger ishall.

90 prosent har fått første dose

Stavanger kommune har rundt 20.000 innbyggere over 65 år, og kommunen regner med å vaksinere fram til jul.

Vaksinestatistikken viser at 90 prosent av innbyggerne over 18 år nå har fått dose 1 (nærmere 110.00). 86 prosent har fått dose 2 (nærmere 98.000).

– Vi skal jobbe hardt for å bidra til at enda flere tar vaksinen. Det er det viktigste vi kan gjøre for å redusere smittespredning og hindre alvorlig sykdom og død hos de som blir smittet.

Det er også mulig å bestille tid for dose én eller to i ishallen, eller få satt dose tre hvis man hører til gruppen av immunsupprimerte.

Man kan velge om man vil ha Pfizer eller Moderna-vaksine, men man må være over 18 år for å få Moderna, og Pfizer anbefales til unge menn under 30.

Oversiktskart: Se her hvor Stavanger ishall ligger. Det finnes parkeringshus på området.

Sandnes

Sandnes er i gang med å kalle inn prioriterte aldersgrupper til tredje vaksinedose.

«Rekkefølgen for prioritering er den samme som ved førstegangsvaksinering. Det betyr at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Innbyggerne i prioriteringsgruppene blir varslet av kommunen med SMS når de kan bestille time (enkelte vil få brev). Personer på sykehjem vil bli informert av helsepersonell der de bor.

Vaksineringen av prioriteringsgruppene vil foregå på følgende datoer: 24. november, 25.november, 1. desember, 2.desember og 16. desember,» heter det på kommunens nettside.

Vaksineringen vil foregå i kommunens vaksinesenter.