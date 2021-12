Fortsatt gratis for ferjepassasjerer

Matros Morten Bentsen dirigerer bilene om bord i MF «Hydra».

Som et tiltak for å hindre spredning av koronasmitte, er all manuell billettering på riksveiferjene stoppet fram til nyttår. Nå forlenges den midlertidige ordningen til sommeren, men regjeringen ønsker å gjøre den permanent.

