Dette kohort-koret redder julen i Petri

Domkantor Oddgeir Kjetilstad (t.h) jobber alltid julaften, og resten av familien pleier også å ha musikalske oppgaver denne dagen. I år har de laget et kohort-kor og synger sammen på fire gudstjenester julaften. F.v Jorunn Lovise Husan, Signe (7), Einar (10) og Oddgeir Kjetilstad.

Flaks at domkantorens familie synger like klokkeklart som han selv. Til julaften trommer han sammen et kohort-kor. Einar (10), Signe (7), Oddgeir og Jorunn Lovise synger på fire gudstjenester.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden