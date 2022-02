Knusende dom over barnevernet i Stavanger

– Jeg har blitt sett, hørt og forstått av dommeren, sier Ingrid, som er tilkjent nær 1,5 millioner kroner i erstatning i en fersk dom fra Sør-Rogaland tingrett.

For andre gang på mindre enn to måneder er Stavanger kommune dømt til å betale millionerstatning til et tidligere barnevernsbarn.

