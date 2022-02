Meteren og munnbindet forsvinner: - Å, det er helt herlig!

– Jeg var ikke klar over de nye reglene. Jeg tok faktisk akkurat på meg munnbindet, sier Sondre Mårfelt (32) til Aftenbladet etter regjeringens pressekonferanse lørdag.

Elias Håvarstein Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Da Sondre Mårfelt fikk vite at munnbindpåbudet var historie, tok han det av med en eneste gang. Stavanger-mannen var i sentrum, langt unna regjeringens pressekonferanse i Oslo.

– Det var nytt for meg at vi kan droppe munnbindet. Det er litt rart, men da kan jeg jo ta det av. Jeg følger anbefalingene, sier Mårfelt.

Lørdag fortalte Jonas Gahr Støre at praktisk talt alle smitteverntiltakene fjernes. Det betyr at du ikke lenger trenger å ha på munnbind og kravet om en meters avstand forsvinner.

Sondre Mårfelt følger anbefalingene og tok av munnbindet umiddelbart.

32-åringen er ikke så opptatt av gjenåpninger og nedstengninger, og slipper ikke jubelen løs selv om regjeringen lørdag droppet de fleste koronatiltakene.

– Smitte i en eller annen form har vi stort sett alltid. Jeg tror media har hausset dette litt opp, så må vi jo alltid tenke på helsen vår. Det er ganske mye fram og tilbake, dette, så det er nok mulig at det kommer nye runder med restriksjoner, sier han.

Nå som ting begynner å nærme seg «normalen» ser Jasmina Tvedt frem til å reise.

Gleder seg til å vende gamle vaner

– Å, det er helt herlig, jubler Trond Mikalsen.

Han og Jasmina Tvedt er på handletur på Herbarium i Stavanger sentrum, hvor det fortsatt henger plakater som anbefaler munnbind og meter.

– Det er en refleks når man kommer inn her å ta hendene i lomma og hente frem munnbindet. I dag slapp vi, og det er helt fantastisk, sier Mikalsen.

Verken han eller Jasmina Tvedt har mistet motet etter forrige gjenåpning, og tror at nå som sommeren kommer kan pandemien snart erklæres ferdig.

Uvant

– To år med pandemi, tror du endelig det er over?

– Ja, nå må vi håpe på det. Jeg er optimistisk, sier Tvedt.

De synes begge det er litt uvant å plutselig ikke skulle forholde seg til regler og vaner som har blitt bygget opp over lang tid.

– Det er mye vi må venne av oss, men det skal bli gøy, sier Mikalsen.

Selv om alt kanskje ikke blir helt normalt over natta, ser han frem til at folk ikke lenger er redde for å være nær hverandre.

– Hvis du plutselig treffer en venn som skal gi deg en klem så hopper du tre meter bakover. Det må vi ta oss i, sier Mikalsen.

Bente Haraldsen, Marta Haraldsen og Åsmund Haraldsen Rønhovde har tatt turen fra Sauda til Stavanger denne lørdags formiddagen.

Kjenner ingen spesiell glede

– Jeg tenker at dette både er bra og dårlig. Jeg er litt usikker, sier Bente Haraldsen.

Hun er glad for gjenåpningen, men tror kanskje ikke at det kommer til å vare.

– Fagfolkene vet best, men vi får se. Jeg har fulgt reglene slavisk, men i dag droppet jeg munnbindet. Det var riktig dag å la det ligge igjen hjemme, sier Haraldsen.

Trioen fra Sauda trosset regnværet og la lørdagsturen til Stavanger sentrum. De føler ikke det er en dag for noen særlig stor feiring.

– Jeg kjenner ikke på noen spesiell glede. Jeg er helt nøytral på dette, sier Marta Haraldsen.