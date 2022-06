Nordsjørittet: Sommersol, sykkeltur, og folkefest

Dag Børre Norland representerer Team Rynkeby som samarbeider med Nordsjørittet og daglig leder Aina Andreassen i år. Sykkelpuljen til Team Rynkeby skal gi penger til Barnekreftforeningen.

I morgen braker Nordsjørittet løs, og alt er tilrettelagt for at både påmeldte og publikummere får en strålende opplevelse. Årets ritt har også et samarbeid med veldedighetssykkellaget Team Rynkeby.

