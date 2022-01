Vaksine­forsker om vaksi­nering av barn: – Ikke nødvendig

Grødeland jobber ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

For vaksineforsker Gunnveig Grødeland skal det godt gjøres å argumentere for at barn i alderen 5–11 bør vaksineres for covid-19.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden