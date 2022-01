Korvetten AS begjært konkurs

Korvetten er en av de eldste puber i Stavanger. Fra lokalene ved Torget i Stavanger har det vært restaurantdrift i der siden 1967. Sommeren 2021 flyttet selskapet ut av lokalene.

Ankerbygget AS har begjært Korvetten AS konkurs. En konflikt om leieforholdet mellom utleier og leietaker i Stavanger får nå et rettslig etterspill. Saken er berammet for Sør-Rogaland tingrett om en måned.

Publisert: Publisert: Nå nettopp