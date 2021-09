Hunnedalen vil ha redusert fart og fotobokser for hyttefolket i Sirdal

– Jeg går her egentlig med livet som innsats, erfarer heiasjef Årstein Lima, til høyre, som sammen med hytteeier Jostein Løland håper de denne gang har gode nok argumenter for å få satt ned fartsgrensen i Hunnedalen til 60, slik den er i vintersesongen.

Hunnedalen i Gjesdal har 380 hytter. Nå håper hytteeiere der at mange av de nær 5000 med hytte i Sirdal også støtter et tiltak, der sirdalsbilistene ofrer bitte litt tid for å komme bare litt seinere til fjells.

