Lunsj med Lars: – Når Listhaug legger ut et Facebook-innlegg der hun spiser en stor biff og drikker øl, er det et slags pek til MDG

Blir årets stortingsvalg et klimavalg? Hør en fersk episode av Lunsj med Lars.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dette får du høre i denne episoden:

Temperaturen i klimadebatten

Derfor er klima en viktigere valgkampsak i byene enn på bygda

Blir klimasaken avgjørende for valgutfallet?

Endrer klimasakene den tradisjonelle venstre-høyre-aksen?

– Brennhett!

Dette er ettordsbeskrivelsen Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk bruker om temperaturen i klimadebatten.

– Det er veldig mye respons bare du nevner klima i en kommentar eller sak. Det engasjerer veldig, sier Øvrebekk.

Hun beskriver en debatt med sterke motsetninger.

– Det blir veldig svart-hvitt, mellomløsningene som finnes der ute blir ikke så mye diskutert.

Det er ikke bare i kommentarfeltene det er sterke motsetninger i klimadebatten. Det er steile fronter også politisk.

Bildet er hentet fra Sylvi Listhaugs offentlige Facebook-side.

– Når Listhaug legger ut et Facebook-innlegg der hun spiser en stor biff og drikker øl, er det et slags pek til MDG og de som ønsker at vi skal spise mindre kjøtt. Så det er en del symboler også i denne debatten, sier Øvrebekk.

Forrige uke Aftenblad-kommentatoren med en klar oppfordring til MDG-politikere som har stemplet olje- og energiminister Tina Bru som klimaskeptiker: Slutt å sette merkelapper på de som mener at det finnes andre løsninger enn å stenge ned oljeindustrien.

Viktig sak for velgerne

Klimaet og det tilhørende debattklimaet er tema i ukens Lunsj med Lars. Doktorgradsstipendiat Mari Skåra Helliesen, forsker på valg og velgere ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun er gjest i ukens episode.

– Jeg vil tro at det blir et klimavalg for velgerne. Med tanke på de viktigste sakene for velgerne, ligger klima ganske høyt. Hvor stor sak det blir i valgkampen, er jeg ikke sikker på. Men vi så ved lokalvalget for to år siden av klima var en av de aller viktigste sakene og fikk spesielt store utslag i byene, sier Helliesen.

Arbeiderpartiet i skvis

Konflikten mellom Senterpartiet og SV på rødgrønn side blir også tema i ukens episode. Hun er spent på hvordan dette utvik

– SV går veldig langt i å ville avvikle oljeindustrien og si nei til leting. Og så kommer Arbeiderpartiet i en skvis nå. Selv om de er det tradisjonelle arbeiderpartiet, stiller Senterpartiet seg fullstendig på det de ser på som oljearbeidernes side, sier Øvrebekk.

Hun er spent på hvordan de rødgrønne partiene skal løse denne floken hvis målet er å få til et rødgrønt samarbeid.

Tidligere denne måneden skrev Øvrebekk om det hun betegner som fullt kaos på rødgrønn side: «De rødgrønne partiene skylder velgerne å snakke sammen».

