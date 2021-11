Lokker med gratis barnehage – kanskje kommunal kontantstøtte

I Hjelmeland blir det gratis barnehage, mens nabokommunen Strand vurderer kommunal kontantstøtte til smårollinger.

Dette er 17. mai-toget til Fister barnehage. Nå blir barnehagen gratis i håp om at det skal bli lengre.

– Foreldrene tror nesten ikke det er sant, sier barnehagestyrer Rannveig Ueland Terøy til Aftenbladet.

Formannskapet i Hjelmeland har enstemmig gått inn for å fjerne foreldrebetalingen i de fire barnehagene fra 2022, etter forslag fra posisjonspartiene Sp, MDG, SV. Dermed blir det plankekjøring når kommunestyret behandler saken i desember.

– Dette er et håndslag til unge, nyetablerte småbarnsforeldre som gjerne betaler 4000–5000 kroner i måneden, sier ordfører Bjørn Laugaland (Sp) til Strandbuen.

Det skal ikke være noen andre norske kommune som per i dag har gratis barnehage. Rådmannens forslag, som nå forkastes, gikk ut på at en fulltidsplass skulle koste 3665 kroner inkludert mat, med søskenmoderasjon på 30 og 50 prosent.

Urovekkende utvikling

– De som har flere unger i barnehagen sparer mye penger hver måned. Hvis dette kan lokke folk til flytte hit, er det bra, synes Rannveig Ueland Terøy.

Hun er styrer i Fister barnehage, som har ni unger på liten avdeling, 12 på stor. For noen år siden var det én avdeling mer.

Bakgrunnen for det uvanlige grepet, som vil koste Hjelmeland drøyt 4 millioner kroner, er en urovekkende utvikling. Folketallet gikk ned med 34 i siste kvartal og er nå 2526. Det blir færre barn i både barnehager og skoler i årene som kommer.

Kommunen har startet prosjektet Hjelmeland Naturlegvis for å skape positiv utvikling i kjølvannet av Ryfast. Lørdag arrangeres det for eksempel julemarked i Hjelmelandsvågen, med juleverksted, sidersmaking, peppekakelandsby. Det går julebåt fra Stavanger, via Tau, Talgje og Fogn til Hjelmelandsvågen.

Så gjenstår det å se om noen lar seg friste til å flytte til hjertet av Ryfylke. På Finn.no er det for øyeblikket bare to ledige stillinger – elektriker i oppdrettsselskapet Mowi og it-konsulent i kommunen.

Optimisme i Strand

I Strand peker pilene oppover. Kommunen har over 13.000 innbyggere, men ønsker seg flere. Posisjonspartiene Høyre, KrF, Frp, Venstre og bygdelista BTN vil derfor utrede nye grep.

Fleksibelt barnehageopptak, med minimum to barnehageopptak årlig.

Kommunal kontantstøtte for barn fra og med 24 måneder til og med 35 måneder. Også aldersspennet 18–24 måneder kan bli aktuelt, hvis den nye regjeringen avvikler ordningen.

– Særlig viktig er det å belyse hvilke positive sider en slik kommunal kontantstøtte vil ha på bo-attraktivitet og mulig tilflytting av barnefamilier til Strand, sa Astrid Norland (KrF) som presenterte forslaget i formannskapet onsdag.

Kommunedirektøren har foreslått økt eiendomsskatt. Dette støttet opposisjonen Ap, SV, Sp, MDG, Rødt, men flertallet dropper dette.

Kommunen har satset friskt på nye skoler og flerbrukshall. Og det er ikke slutt på satsingene.

På Tau er det blant annet snakk om nytt torg i sentrum, ny badeplass, bysykler, oppgradering av ungdomsskolen for 45 millioner kroner. Det blir byggestart for ny svømmehall til 80 millioner i 2024.

I kommunesenteret Jørpeland settes det blant annet av penger til oppgradering av Rosehagen, gågate i sentrum, tursti på Jonsokberget, ny innfartsåre til sentrum i Nedre Barkvedveg.