Anbefaler ny bom i Eiganesveien

Administrasjonen i Stavanger kommune anbefaler at det settes opp en ny bom i Eiganesveien for å hindre ulovlig gjennomkjøring.

Eiganesveien er i dag skiltet med gjennomkjøring forbudt, både her i Holbergs gate og ved Esso-stasjonen i Tjensvollkrysset. Det er ikke godt nok, mener administrasjonen i Stavanger kommune.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken om bom i Eiganesveien har vekslet fram og tilbake mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune i lang tid. Neste torsdag skal utvalg for by- og samfunnsutvikling (Ubs) si sitt om det som kan bli bom nummer 39 på Nord-Jæren

Trafikktellinger viser at Eiganesveien hadde en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 730 kjøretøy før bomringen ble innført. Etter innføring av bomringen har trafikken økt med 350 kjøretøy i døgnet. All trafikkøkning er i retning mot sentrum, altså inn i bomringen.

Les også 700 biler kjører ulovlig her hver dag – nå kan tre veier bli stengt

Les også Lønnsomt med bom i Eiganesveien

Ifølge administrasjonen i kommunen viser tallene at om lag 400 bilister daglig kjører gjennom Eiganesveien ulovlig, antakelig for å unngå bompenger.

Lite kontroll

Det er i begrenset grad gjennomført politikontroller i Eiganesveien, da politiet i tilfelle må ha flere patruljer ute for å håndheve forbudet mot gjennomkjøring.

Det koster 5500 kroner for de som blir tatt for å bryte forbudet.

Trafikkøkningen har negativ effekt for bomiljø, trygghet, trafikksikkerhet og støy. Deler av strekningen er for smal for passering av møtende kjøretøy.

«Det er behov for enten å stenge veien eller etablere bomstasjon for å eliminere gjennomkjøringen», heter det i saksframstillingen.

Eiganes og Våland kommunedelsutvalg har på sin side gjort det klinkende klart at de ikke ønsker en fysisk stenging av Eiganesveien

Det har lenge vært uklart om en bomstasjon i Eiganesveien vil betale seg, siden det vil koste mellom 1 og 3 millioner å bygge stasjonen.

Lønner seg

Totalt anslås etablerings- og driftskostnader for en bomstasjon å ligge på mellom 4-5 millioner kroner.

Bare inntektene fra 400 biler i døgnet, som i dag kjører ulovlig i Eiganesveien, vil kunne gi en ekstra inntekt på 1,8 millioner årlig, men kommunedirektøren antar at denne trafikken vil bli sterkt redusert ved en etablering av en bomstasjon her.

Delvis vil trafikken bli overført til Madlaveien og bommen der og delvis vil

trafikken overføres til andre alternativer (sykkel, gange, kollektiv).

Ifølge saksforelegget viser det seg at oppsummert vil bominntektene

ved ny bomstasjon i Eiganesveien være høyere enn drifts- og etableringskostnader.