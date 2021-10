Nærskoleretten for fall i Sandnes, skolene protesterer

Flere skoler i Sandnes melder om at kapasiteten snart er sprengt. Løsningen til kommunen på kort sikt, er å sjekke om det er plass på naboskolen - eller i en annen bydel. Det strider mot loven.

Stor utbygging i området Sørbø/Hove i Ganddal bydel, gjør at områdeutvalg og skoler frykter for skolekapasiteten. Sørbø skole til venstre i bildet.

– Det hjelper ikke oss at det er ledig plass på Smeaheia skole, sier FAU-leder på Stangeland skole, Merete Fagernes-Turpin.

– Vi ber om at utbygging rundt skolene blir tatt med konkret inn i befolkningsframskrivingen, er beskjeden fra områdeutvalget sentrum, Lura, Stangeland, Trones.

– Er elevtallsprognosene reelle med tanke på vedtatt, ny utbyggingen i bydelen, spør områdeutvalget sør (Ganddal, Sandved).

I tillegg til å påpeke kapasitetsutfordringer, kommer flere skoler og områdeutvalg (tidligere bydelsutvalg) med kritikk av måten kommunen planlegger kapasiteten på. Skolebehovsplanen er nå på høring.

Ser bydeler under ett

Planen gjør det imidlertid klart at skolekapasiteten vurderes for større områder. Det betyr at hvis nærskole er full, kan barn bli sendt til en annen skole i samme bydel – eller til en annen bydel.

Skolene i Ganddal bydel må for eksempel samarbeide med naboskolene Austrått og Sandved om fordeling av elever, heter det.

skolekapasitet i kommunen. Skal bidra til at kommunen løser sin oppgave som skoleeier. Planen er ikke et verktøy for å løse utfordringer knyttet til skolebygningenes kvalitet eller behovet for vedlikehold av kommunens skolebygg. Sandnes har 31 grunnskoler. Ved skolestart skoleåret denne høsten, var det 10.509 elever i grunnskolen. Det er en økning på 39 elever fra forrige skoleår.

– Det hjelper ikke Stangeland skole at det er ledig kapasitet på Smeaheia skole, skriver Stangeland skole i sitt høringssvar til Sandnes kommune.

Dette reagerer både skolene og områdeutvalgene på.

– Elevene på Sørbø og Ganddal har rett til å gå på sin nærskole. Framstillingen slik den er nå, viser ikke reell oversikt over kapasitet på den enkelte skole, melder områdeutvalget sør.

Pipa har samme lyd på Stangeland.

– Kapasitetsutfordringene våre er ikke endret selv om det skulle være ledig kapasitet på Smeaheia skole, heter det i høringssvaret derfra.

Rett til å gå på nærskolen

Assisterende utdanningsdirektør hos Statsforvalteren Hallgeir Bø, sier loven er klar.

– Alle elever har i utgangspunktet rett på å gå på den skolen som geografisk ligger nærmest. Dette er nærskolen, sier Bø.

Han føyer til at gjeldende regelverk er vanskelig å tolke, det er derfor i forslag til ny opplæringslov forsøkt å forenkle regelverket og gi kommunene noe større handlingsrom.

– Det Sandnes foreslår nå vil sannsynligvis ikke være i tråd med dagens regelverk, så kommunen må følge godt med og vurdere ikrafttredelse av planen opp mot virkningstidspunkt og ordlyd i ny lov, sier Bø.

I forslag til ny opplæringslov foreslås det å endre ordlyden i bestemmelsen om hvilken skole elevene skal gå på, fra «den skolen som ligg nærast ...» til «ein skole i nærmiljøet». Forslaget legger fremdeles opp til at kommunen skal legge særlig vekt på hvilken skole som ligger nærmest elevens hjem.

Sår tvil om prognoser

FAU-lederen på Stangeland er også kritisk til kommunens beregning av elevprognoser.

– Kapasitetsutfordringene er større enn noen gang og tallene er

feil. Kommunen sier det er vanskelig å beregne elevtallet, men tar jo ikke engang med seg utbygginger eller fortetting. Resultatet er at politikerne tar beslutninger på feil grunnlag, sier Fagernes-Turpin.

Øker gjør også folketallet i Ganddal bydel. Siden 2010 har bydelen vokst med over 2000 innbyggere, skrev Aftenbladet i 2019. Fortsatt bygges det, og allerede fra 2023–24 vil det være fullt på skolene, heter det i skolebehovsplanen.

Sørbø skole åpnet i 2004 og har siden blitt utvidet én gang. Stor utbygging i området Sørbø/Hove gjør at kapasiteten snart er sprengt igjen.

– Sørbø har kapasitet til tre klasser på hvert trinn. Kapasiteten ser ut til å bli sprengt allerede i 2023. En utvidelse haster, er beskjeden fra områdeutvalget.

Samarbeidsutvalget (SU) opplyser at kjøkkenet til Sørbø SFO ble bygget for 60 elever. I dag går 200 elever på SFO.

– Det er et stort behov for storkjøkkenfasiliteter, melder SU.

Pusterom på Lundehaugen

Ungdomsskolen i Ganddal bydel har i år lavere elevtall enn på lenge, som følge av ny skole på Bogafjell. Men god plass kan bli et kortsiktig gode. I skolebehovsplanen foreslås det nemlig å flytte 7. trinn på Sørbø midlertidig til Lundehaugen ungdomsskole.

Elevtallet på Lundehaugen har blitt reduser som følge av nye Bogafjell ungdomsskole.

Lundehaugen på sin side, svarer at klassene i år for første gang har eget klasserom, og spesialrommene kan endelig kan benyttes slik de skal. Derfor blir det krevende å ta imot nye 7.-klassinger.

Vanskelig å treffe på skolenivå

Kommunedirektørens kommentar er at utviklingen i Ganddal bydel følges

nøye. Videre er svaret at befolkningsframskrivingen tar høyde for utbygging, men at det likevel er prognoser, og det er vanskelig å få riktige prognoser på skolenivå.

På spørsmålet om nærskole, viser skolebehovsplanen også i år til et vedtak fra bystyret tilbake i 2016: «Bystyret legger til grunn av nærskoleretten skal praktiseres slik at samlet skolekapasitet i utgangspunktet skal utnyttes før det foretas utvidelser og/eller nybygg av skoler».

Skolebehovsplanen skal behandles i utvalg for oppvekst 5. oktober.

