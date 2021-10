Tunge private aktører vil bygge vei, ikke tunnel, på flate Jæren

En telling i 2017 viste at veien mellom Kvernaland og Bryne alt da hadde 8500 biler hvert døgn, og brua i bygda har fortsatt bare plass til en bil om gangen. Dagens vei går rett gjennom bygda. Her demonstrerer folk for trygg skolevei i 2019.

Det jobbes nå på spreng for å få plass en helt ny fylkesvei som må være planlagt og finansiert for at datasenter, batterifabrikker og annen kraftkrevende industri kan lande på Kalberg Time. Tirsdag ble en «hemmelig» skisse for veien presentert for Rogaland fylkeskommune.

