Havvindprosjektet på Jelsa: Kan bli over 7000 arbeidsplasser

I krateret under steinbruddet på Berakvam på Jelsa vil WindWorks Jelsa etablere et nytt havvindseventyr.

Styreleder i WindWorks Jelsa håper at masseproduksjonen av vindturbiner på Jelsa kan legge grunnlag for et nytt industrieventyr for Rogaland. Ordfører i Suldal er positiv.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden