8. mars: Starter med stillhet for Ukraina

8. mars-komiteen regner med de ukrainske fargene gult og blått vil vise igjen i årets tog og starter markering med 30 sekunders stillhet som en støtteerklæring til krigens ofre.

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tirsdag markeres den internasjonale kvinnedagen starter i Byparken i Stavanger. Bildet er fra 8. mars i 2020.

Tirsdag er det igjen klart for å markere den internasjonale kvinnedagen i Byparken i Stavanger. Appeller og kulturinnslag etterfølges av tog gjennom sentrum og opp til Folkets Hus på Løkkeveien.

– Men helt først vil jeg ønske velkommen og be om at vi tar 30 sekunders stillhet for å markere vår støtte til dem som er rammet av krig, og nå spesielt det ukrainske folk, sier Randi Karin Sudman Tunheim i 8. mars-komiteen.

Hun regner med at noen vil stille med ukrainske flagg og lignende i toget, dette vil bli tillatt.

Hovedappell i år er ved Marianne Hirzel fra Fagforbundet Rogaland. Det blir også ungdomsappeller ved Lykke Sofie Dalva Borge fra AUF og Susanna Aske Bredenbekk fra Unge Venstre.

Hilde Solberg i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) holder internasjonal appell.

Etter toget blir det mulig å ta seg en kopp kaffe og få varmen i seg på Folkes Hus.

Fakta Årets paroler i Stavanger er: Kvinner er halve folket – forsk på kvinnehelse!

Stans menns vold mot kvinner – globalt, nasjonalt og lokalt!

Støtt alle verdens kvinners rett til sjølbestemt abort!

Prioriter etterforskning av voldtekt

La ikke kjønn avgjøre lønn – likestilling og likelønn nå!

Likestill turnus med skiftarbeid

Stopp barneekteskap

Ja til en human asylpolitikk. – La Sabrin bli!

Vi vil ha samtykkelov, NÅ!

Fjern abortnemndene nå!

Fascisme er kvinnehat, forby all rasistisk organisering

Move the Money from War to Peace

Ja til 6-timersdagen – nei til ufrivillig deltid!

Pornofri barndom – nettpornofilter nå! Les mer

Sandnes

Det er ikke eget 8. mars-tog i Sandnes, men komiteen oppfordrer til deltagelse i Stavanger. I etterkant inviteres det til et arrangement i Sandnes, som de politiske partiene og 20 organisasjoner står bak.

– I år er det femårsjubileum og vi er svært glade for at vi kan samles igjen etter to år med korona og mye isolasjon, sier Heidi Bjerga i 8. mars-komiteen i Sandnes.

Årets hovedtaler er Ingvil Førland Hellstrand, forsker ved Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger. Hennes innlegg har fått tittelen «Feminisme i endring?»

Milla Sofie Hansen er ung ordfører i Sandnes og skal holde appell.

Appellene holdes av Milla Sofie Thu Hansen, som er ung ordfører i Sandnes, og av Anne Dickson fra Sandnes Læringssenter.

Det blir internasjonale appeller fra kvinner fra henholdsvis Ukraina og Russland.

Forfatter og professor Janne Stigen Drangsholt er konferansier for arrangementet.

Heidi Bjerga (SV) leder arrangementskomiteen sammen med Wenche Pedersen i Utdanningsforbundet og Susanna Aske fra Venstre. Arrangementet er gratis.

Professor Janne Stigen Drangsholt, også kjent fra podkasten Aftenblabla, er konferansier for 8. mars-arrangementet i Sandnes tirsdag.

Bryne

På Bryne inviterer 8. mars-komiteen til markering av kvinnedagen med arrangementet «Kvinnestemmen i 160 år».

Blant kvinnene som skal ha innlegg er Frp-politiker Margrete Dysjaland, rektor ved Bryne videregående skole Ingunn Folgerø og daglig leder ved Garborgsenteret Inger Undheim.