Rogfast forsinkes ett år til

Høyres Bjørn Sæstad har mottatt bekymringsmelding angående fremdriften for Rogfast-prosjektet og har bedt om statusrapport til neste møte i Fylkesutvalget. Høyre-politkeren spør om det er problemer knyttet til fremdrift, eventuelt hva ligger av hindringer?

Aftenbladet har stilt spørsmålet til Rogfast-sjefen. Tor Geir Espedal opplyser at Rogfast åpningen er utsatt.

– Det har tatt litt tid å få sendt ut Kvitsøy-kontrakten, men nå er vi godt i gang og tilbudsfrist er i april. Vi holder den reviderte tidsplanen som er meldt inn: 2027, sier Tor Geir Espedal, prosjektleder for Rogfast.

Stadig nye forsinkelser

I utgangspunktet skulle utbyggingen ha startet i 2014. Prosjektet er blitt forsinket flere ganger. Blant annet måtte det lages ny reguleringsplan for Bokn, fordi Statens vegvesen i 2013 bestemte at stigningen skulle reduseres fra 7 til 5 prosent for å redusere brannfaren. Den gang sa regionveisjef Helge Eidsnes at målet var åpning i 2023.

Da Stortinget vedtok Rogfast, ble det lagt til grunn åpning i 2025/2026.

Sist sommer skrev Aftenbladet at Vegdirektoratet hadde bestemt seg for å utsette Kvitsøy-kontrakten i minst fire til seks måneder for å revurdere om riktig strategi er lagt for kontrakter og gjennomføring. Da sa Espedal følgende:

– 2025 ryker. Nå ser vi på 2026 som et sannsynlig åpningstidspunkt, men blir det enda mer forsinkelser, kan også det ryke.

Nå er entrepriseformen bestemt - og det magiske tallet 2027.

Kan ikke love at ny tidsplan holder

– Blir det flere utsettelser?

– Det er så langt fram til åpning at man aldri kan garantere noe, men det er slik det ser ut nå, svarer Espedal.

Implenia/Stangeland AS, Marti tunnel AG og Skanska Norge AS er entreprenørene som får delta i konkurransen om Kvitsøy-kontrakten som er verd 3-3,5 milliarder. Entreprenørene skal kalkulere og levere pristilbud. Deretter starter forhandlinger for å avklare hvordan entreprenøren har tenkt å gjennomføre oppdraget og til hvilken pris.

I kontrakten inngår at det skal bygges 20 kilometer tunnel, to ventilasjonssjakter på ti meter i diameter som skal 250 meter ned fra Kvitsøy til hovedløpene. I tillegg skal entreprenøren som får kontrakten bygge fire kilometer vei i dagen og fem bruer på Kvitsøy.

Denne kontrakten er den største og mest komplekse. De to neste store kontraktene er tallfestet til en verdi på 2,8 milliarder og 2,7 milliarder kroner.