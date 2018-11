I 35 år har beboerne på Hommersåk kjempet for det, og tidligere i år gjorde bystyret i Sandnes et vedtak om at ny tursti langs Frøylandsvatnet i Hommersåk skulle innarbeides i økonomiplan for 2019–2022. Totalt 12,7 millioner kroner ble satt av til prosjektet i rådmannens budsjettforslag tidligere i høst.

Nå har imidlertid en innsigelse fra Fylkesmannen satt en stopper for turstien slik den skulle ha vært. I en høringsuttalelse til kommuneplanen kommer Fylkesmannen med innsigelse til turstien.

De sikter til at det aktuelle området rundt Frøylandsvatnet er et aktivt jordbruksområde, og at den foreslåtte turstien vi legge beslag på betydelige areal med gjødslet beite.

Mindre tursti

Av denne grunn fremmet leder av kommuneplankomiteen i Sandnes, Martin S. Håland (Sp) et forslag i kommuneplankomiteen om å etablere en smal regulert gruset tursti langs østsiden av Frøylandsvatnet, noe som ble vedtatt.

I Regjeringens retningslinjer om innsigelse heter det at det med innsigelser forutsettes at innsigelsesmyndighetene viser stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold.

«Grensen mellom hva som er lokale forhold, og hva som er i strid med nasjonale interesser kan være vanskelig å trekke i praksis, og arealbruken må vurderes konkret».

– Skal vektlegges

Kommuneadvokat i Sandnes, Trond Øyvind Svendsen, sier at det er riktig at det kommunale selvstyret skal vektlegges, men at dette ikke alltid fungerer i praksis.

– Ansvaret mellom en lokal myndighet og en regional myndighet når det kommer til klagerett og innsigelserett er delt. Det er mange ganger i lover og regler at det kommunale selvstyret skal vektlegges uten at dette nødvendigvis gir så mye utslag i praksis, mener han, og er klar på at han uttaler seg på generell basis.

Han forklarer at kommunen gjerne kunne ha ønsket større selvrådighet over slike skjønnsvurderinger, men at Fylkesmannen har innsigelserett og ønsker å ivareta de interessene de er satt til å beskytte.

Han forklarer at det også finnes en motsatt regel om at kommunen kan bli fratatt myndighet i saker. Om en kommune for eksempel er veldig lempelig med å gi kompensasjoner til byggingen i 100-metersbeltet, kan de bli fratatt myndigheten.

– Det er i festtaler og overordnede dokumenter at kommunalt selvstyre flagges høyt. Det blir ikke fulgt opp i praksis, mener kommuneadvokaten.

Kan møtes til mekling

Fylkesmannen forklarer at hensyn til lokalt selvstyre ofte har mindre vekt i arealsaker der hensyn til landbruk og jordvern blir berørt. I denne saken kan det imidlertid fort ende med at Fylkesmannen godkjenner det reviderte forslaget til Sandnes kommune, om kortere tursti.

– Kommunen har nå foreslått en mer begrenset turvei. Vår foreløpige vurdering er at det fort kan ende opp med enighet, sier Trond Olav Fiskå hos Fylkesmannen.

Flere av grunneierne rundt Frøylandsvatnet leier ut jorda. For Fylkesmannen er det helt uvesentlig i et jordvernperspektiv om grunneiere driver jordbruk selv eller leier ut.

– Arealbruks-vurderinger knyttet til landbruk og jordvern må gjøres ut fra et langsiktig perspektiv, forklarer Fiskå.

– Hva skjer om Sandnes ikke vil ta innsigelsen deres til følge?

– Da møtes vi over bordet til drøfting eventuelt mekling. Der er det mye som kan løses, forklarer landbruksdirektør hos Fylkesmannen Geir Skadberg.

– Trist

Kjell Åge Maudal, en av forkjemperne for turstien rundt Frøylandsvatnet, er ikke enig med innsigelsen, og håper fremdeles på full tursti. Han foreslår at Fylkesmannen revurderer sitt standpunkt, og at det heller bygges en tursti etappevis rundt vannet.

– Det ville være utrolig trist om prosessen nå stopper opp etter at kommunen endelig har avsatt midler til prosjektet, sier Maudal.

Kommuneplanen er nå ute på ny høring med høringsfrist 30. november, og det har allerede kommet inn mange innspill fra Hommersåk etter endringen. Martin S. Håland i Senterpartiet sier de vil så langt det lar seg gjøre, lytte til innbyggerne om det kommer mange høringsinnspill.

Det gjenstår fremdeles å komme til enighet med grunneiere om en eventuell tursti.

– Bedre enn ingenting

Nestleder i Riska bydelsutvalg, Kjell Arne Håland (Ap) sier at målsettingen til bydelsutvalget opprinnelig var å få til en tursti lignende den som var rundt Stokkelandsvatnet, men at de etter Fylkesmannens innsigelser har dempet målsettingen.

– En sti er bedre enn ingenting. Slik jeg ser det må vi få gang på denne turstien, og forslaget nå er bedre enn ingenting, mener han.

Magne T. Frøyland fra Riska sitter i bystyret for Høyre, og har jobbet med saken i 30 år. Han forholder seg til bystyrets vedtak fra i vår om full tursti med lys noe han selv også ønsker, men er enig med Kjell Arne Håland om at varianten på østsiden er bedre enn ingenting.