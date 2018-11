Bystyret diskuterte jordvern i kveld: «Mer matjord er truet i Sandnes»

– Stokkeland. Brattebø. Ny E39 vil kreve mer, ny trafo til Lyse enda mer. Sandnesmark. Det er eksklusive areal vi må verne om. Sistnevnte har vi allerede sett at flertallet vil justere grensene, slik at landbruk ikke lenger er innafor markagrensene, sa Heidi Bjerga fra SV.

Sola og Sandnes er verst på jordvern

Vil verne matjord

Bakgrunnen for saken i kveldens bystyre var oppfølging av en forvaltningsrevisjonsrapport fra Rogaland Revisjon om jordvern. Rapporten ble bestilt av kontrollutvalget i 2016.

Alle var enige om at matjorden er verdifull, men hvor mye matjord som faktisk legges under asfalt, var det ulike meninger om.

– I saken fra administrasjonen står det at i kommuneplanen som er ute på tilleggshøring nå legges det opp til å omdisponere ytterligere 812 dekar. Jeg forholder meg til det. I tillegg minner jeg om at det jobbes med at vi skal ta maks 400 dekar, og det er for hele Rogaland, sa Tove Frantzen (V).

– Veldig, veldig, veldig skeptisk til ny trasé på E39

Uttalelsen kom etter at Martin S. Håland (Sp) gikk på talerstolen og forklarte at han hadde laget et eget regnestykke over hvor mye som skal omdisponeres i kommuneplanen som er ute på tilleggshøring nå.

– Mine beregninger viser at det er kun er snakk om totalt 331,6 dekar som reelt blir omdisponert. Vi må justere og rydde i dette her, jeg håper rådmannen kan legge frem det som er brukt. For vi tilbakefører. Og det må inn i regnestykket, sa Håland.

Hvilken kvalitet?

– Jeg legger merke til at det blir mange bortforklaringer. Faktum er at når vi behandlet kommuneplan som er ute på høring nå, hadde vi mulighet til å ta mindre enn det som ble sendt ut på høring, minnet Oddny Helen Turøy (KrF) om.

Ap-politiker Arne Buchholdt Espedal viste til at en må være bevisst hvilken kvalitet jorden som tas, har.

– Der er forskjellig landbruksjord. Helt fra dyrka mark til til skrinne beiteområder. Vi må se på hvilken type landbruksjord det dreier seg om. Vi har jobbet hardt og ønsker fortetting. Langs Jærbanen og bussveien, men det tar tid og det krever areal. Vi kan ikke sette oss i den situasjonen at vi ikke skal ta mer landbruksområder heller, men vi må se på kvaliteten på jorda, sa Espedal.