Kristen Frp-profil: – Frp har ikke noe å gi til KrF i regjeringsforhandlinger. Mye skal reverseres

Christian Tybring-Gjedde (Frp) leverer en klar og tydelig advarsel til KrF før samtaler og eventuelt forhandlinger om regjeringsmakt for KrF:

– Det er ikke taxfree-ordningen som er viktig her. Det viktige er uredelig spill - og hvordan KrF behandler medmennesker og politiske motstandere, sier Tybring-Gjedde.

KrF, med Olaug Bollestad i hovedrollen, fikk tirsdag reversert Frp-seieren fra 2014, da det ble mulig å «veksle inn» tobakkskvoten i mer vin eller øl.

Det har fått deler av Frp på kokepunktet. Men:

– Jeg er jo mye mer bekymret for Norge enn et par vinflasker på Gardermoen eller Sola. Det er retningen samfunnet tar, der fellesskapet forvitrer, sier Tybring-Gjedde.

– KrF kjøper stemmer

Stortingsrepresentanten gikk på kristengymnas og anser seg selv som en kristen. Derfor smerter det hans Frp-hjerte å se KrF-beskyldninger om et dårlig menneskesyn.

– Har KrF brukt opp handlingsrommet allerede?

– Ja, også gjennom hvordan tillitsvalgte og folkevalgte i Frp er blitt omtalt. At vi bidrar til et kaldere samfunn, et sorteringssamfunn, har et galt menneskesyn, og så videre. Det er veldig sårende, sier 2. nestlederen i utenriks- og forsvarskomiteen.

Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Tybring-Gjedde mener KrF gjennom en rekke enkeltbevilgninger bryter med den kristne kulturarven og humanistiske verdier.

Konkret nevner han Fargespill i Bergen (1 mill.), Anti-rasistisk senter (2,9 mill.) og 20 millioner til menneskerettigheter, funksjonshemmedes rettigheter, tros- og livssynsfrihet og beskyttelse av religiøse minoriteter samt Melahuset (2 mill.).

– Dette er jo kjøp av stemmer, sier han.

– Ican; de fikk jo Nobels fredspris og skal fjerne alle atomvåpen, men det er jo helt naivt og imot Natos doktriner. Leger mot atomvåpen (2 mill.) har jo plutselig kommet inn. Fredsrådet (2 mill.). Alle disse ligger på venstresiden i politikken. Hvor er det motsatte synet og den andre siden? spør han.

– Og dét bryter med kristne og humanistiske verdier?

– Ja. KrF sier de står for ytringsfrihet, likeverd, respekt for medmennesker og toleranse. Skal du ha en reell debatt i samfunnet må du ha begge sider representert. Det er ytringsfrihet. Det er basert på humanisme og er det demokratiet er basert på, sier han.

– KrF prioriterer sine egne hjertesaker, men når Frp kjemper for Human Rights Service (HRS), blir det ramaskrik. HRS har jo levert hundrevis av integreringsforslag, mens Antirasistisk senter bare har kritisert folk.

– Og likevel sier Frp ja til budsjettavtalen?

– Ja, nettopp. Det er akkurat der det tipper. Frp kommer ikke til å ha noe å gi i sonderinger eller forhandlinger. Mye av dette skal reverseres i en regjeringsplattform.

– Hva kan reverseres?

– Det beste er å definere hva som er NGO-er (ikke-statlige organisasjoner), og så nulle ut støtten. Hvis du tror på Leger mot atomvåpen, kan du bidra selv med din egen økonomi. Alternativt kan man få noe skattefritak for å gi til veldedige organisasjoner, sier Tybring-Gjedde.

– Alle uttrykket motstand (mot budsjettavtalen). Det var ikke noen som omfavnet dette. Vi har strukket oss i alle retninger, sier han om møtet.

– En ekstremt dårlig dag

Helge André Njåstad, finanspolitisk talsperson i Frp, svarer slik på spørsmål om han fikk en hårføner av Frp-gruppen tirsdag:

Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

– Nei, jeg opplevde heller at det var KrF som fikk det.

– Men du måtte kjempe for å unngå en budsjettkrise?

– Støtten satt langt inne fra Frps gruppe, ja, sier Njåstad.

Han sier Bollestads manøver for mange var nok en spiker i kisten.

– Dette styrker ikke vår motivasjon og lyst til å samarbeide mer med KrF. Alt handler til slutt om politikk og hvor mye gjennomslag vi får for Frp-politikk.

– Nådde man smertegrensen tirsdag mot KrF?

– Det var en ekstremt dårlig dag i samarbeidet mellom KrF og Frp når den ene nestlederen i KrF sitter med oss, mens den andre nestlederen går til Ap, Sp og SV og påfører oss et nederlag i et annet rom samtidig. Jeg tror alle forstår at det var et dårlig politisk håndverk, sier Njåstad.

Imidlertid mener Frps «budsjettlos» at en regjeringsplattform i utgangspunktet ikke er en arena for å reversere saker fra en budsjettavtale for 2019.

– Det er ikke behov for å rette så mye opp i KrF sine gjennomslag, sier Njåstad.

Men Siv Jensen (Frp) varsler allerede nå at økt taxfreekvote blir et Frp-krav i regjeringsforhandlingene, ifølge Aftenposten.

Hareide avviser beskyldninger

Knut Arild Hareide tar imidlertid Bollestad i fullt taxfree-forsvar og sier hun hadde et samlet KrF bak seg.

– Jeg er stolt over måten Olaug opptrådte på tirsdag, sier han.

Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Hareide synes det er vanskelig å svare på påstander fra Tybring-Gjedde tatt ut av løse luften.

– Vi har ikke brutt noen avtale. Frp brøt avtalen, sammen med Høyre og Venstre, som de hadde inngått i Nydalen i 2013 om dette forslaget. Vi var enige om at alkoholpolitikken skulle ligge fast. Likevel kom dette i revidert nasjonalbudsjett i 2014. Den gang kunne ikke vi stemme for og bryte samarbeidsavtalen, sier Hareide og fortsetter:

– Nå har vi sagt at vi ikke kan gjøre endringer som påvirker 2019-budsjettet, men vi har all mulig grunn til å stå på vår politikk. Og vi ville jo bryte kontrakten med velgere og det vi har lovet om vi ikke hadde gjort dette. Så her er det rent oppspill fra denne Frp-representanten, og det å stå fast på løftene og politikken sin, er helt i tråd med kristne verdier, sier han.

– Som alle andre partier, gjør vi vurderinger av hvilke saker som er viktige inn i regjeringssamtaler, men at KrF ikke har opptrådt ryddig, må jeg på det sterkeste tilbakevise, sier han til Aftenbladet.

PS! Terje Halleland (Frp) stemte for budsjettavtalen. Roy Steffensen ankom Frp-møtet sent og avsto fra å stemme. Aftenbladet har grunn til å tro at Solveig Horne (Frp) stemte for.