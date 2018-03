Til helgen blir det hetere i Domkirken

Mellom 16 og 19 grader skal gradestokken vise inne i Domkirken i helgen. Dermed kan barnegudstjeneste lørdag, samt gudstjeneste og konsert med Stavanger domkor og strykeorkester søndag arrangeres i Norges eldste katedral som planlagt.

Det kalde vinterværet med tilhørende tørr luft i distriktet de siste ukene, har gjort det nødvendig å skru temperaturen i Domkirken ned til under 10 grader. Det er for kaldt for sittende kirkegjengere, og derfor har Domkirkens planlagte aktiviteter vært flyttet til St. Petri kirke mens den tørre kulden har herjet.

Domkirken skal frem mot 2025 rehabiliteres for flere hundre millioner kroner. Det er i forbindelse med dette arbeidet at større oppmerksomhet er blitt rettet mot inneklimaet i kirken. For dersom kirken varmes kraftig opp mens det er tørt og kaldt vintervær, fører dette til alvorlige skader på prekestol, epitafier og orgel. Dette er kulturskatter som kirkevergen er nødt til å strekke seg langt for å ta vare på.

Så mens en venter på andre oppvarmingssystemer i den snart 900 år gamle katedralen, har senking av temperaturen vært den eneste løsningen.