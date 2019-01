NAV anmeldte 95 personer for trygdesvindel i Rogaland i 2018.

Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper statistikken.

Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode. Svært mange av de anmeldte har jobbet uten å melde dette til NAV. De har dermed fått utbetalt stønad de ikke har krav på.

Til sammen er 87 personer i Rogaland anmeldt for slik svindel for tilsammen 15,5 millioner kroner.

– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll Vest, Gerda Sirnes i en melding.

Bedre kontroller

Systemet er basert på tillit. Likevel må alle som mottar en stønad regne med å bli kontrollert.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Sirnes.

58 prosent av sakene i Rogaland er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger med informasjon brukeren selv har gitt NAV. De siste årene har NAV fått bedre tilgang på informasjon om brukerens arbeid og inntekt. Det bygger på at a-ordningen som ble innført i 2015 krever at alle arbeidsgivere månedlig leverer inntektsopplysninger for sine ansatte.

Ender med dom og fengsel

Gjennomsnittlig beløp for trygdesvindel i Rogaland i 2018 var 194.000 kroner. De fleste sakene NAV anmelder ender med domfellelse og i mange tilfeller fengselsstraff.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid tilbake pengene.

Samarbeid mot kriminalitet i arbeidslivet

NAV samarbeider tett med politiet, Arbeidstilsynet, skatteoppkrever og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Felles kontroller og tverretatlig samarbeid skal blant annet bidra til å avdekke trygdesvindel og uregistrert arbeid.

I 2018 anmeldte NAV i alt 5 personer i Rogaland for slik svindel for totalt 3.5 millioner kroner.

– Gjennom samarbeidet kommer det fram saker vi neppe hadde avdekket alene. Det er derfor klare gevinster ved å jobbe mer tverretatlig, sier Sirnes.

Den største enkeltsaken i Rogaland ble avdekket gjennom det tverretatlige samarbeidet.

Saken gjelder svindel av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon for totalt kroner 1,7 millioner kroner. Person har både vært eier og jobbet fullt som daglig leder i en virksomhet uten å opplyse om dette til NAV.

