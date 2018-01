Onsdag ettermiddag melder politiet at tre bilist fikk førerkortet beslaglagt etter at bilene de kjørte ble målt til over 80 kilometer i timen i 50-sonen. Fartsoverskridelsene skjedde i Risavika havnering i Sola.

I løpet av fartskontrollen ble det også skrevet 22 forenklede forelegg.

De høyeste hastigheten var 86 kilometer i timen.