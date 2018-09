Ti roboter skal gjøre hverdagen lettere for langtidssyke barn i Stavanger

– Målet er at robotene skal bidra til at de elevene som overhodet ikke kan være til stede på skolen skal kunne følge undervisningen og få måloppnåelse likevel, sier Gunn Evy Trøiel Hansen som er pedagogisk leder i Stavanger kommune.

Gjennom robotens øyne kan langtidssyke skoleelever følge undervisningen i klasserommet uten selv å være fysisk til stede. Elevene kobler seg på gjennom telefonen eller nettbrettet og kan selv styre aktivitetsnivået. De har mulighet til å «rekke opp hånden» for å be om ordet, eller de kan velge en mer passiv tilnærming hvis det passer bedre.

NTB Scanpix

Stavanger kommune har kjøpt ti slike roboter. Målet er å sørge for at færre elever faller utenfor.

– Vi mener at robotene er viktige på flere måter - også sosialt. Elevene opplever at de får ta del i klassemiljøet, selv om de ikke fysisk er i klasserommet. Vi har fått gode tilbakemeldinger på robotene som er tatt i bruk. De er brukervennlige og enkle å sette opp, sier Trøiel Hansen.

I øyeblikket har kommunen utplassert tre av ti roboter. De sju andre er foreløpig ikke i aktivitet, men kommunen jobber med å se på alternative bruksområder. Dette kan eksempelvis være å hjelpe barneskoleelever som er på et høyt nivå i eksempelvis matte. Gjennom å plassere robotene i et ungdomsskoleklasserom, kan elevene på nivået under få inspirasjon og stimulans til å lære mer.

Hver robot har en prislapp på 24.000 kroner. De er utviklet av det norske selskapet No Isolation.