Klart Sandnes KrF-flertall for Knut Arild Hareides Ap-drøm

Dette er et skudd for baugen for KrF-erne i Rogaland som heller vil regjere med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) enn å overlate landet til Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

23 KrF-ere fra Rogaland advarte sterkt mot å tre inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre i et opprop i september.

Nye Stavanger-leder Inge Takle Mæstad er blant seks lokallagsledere i Rogaland KrF som har opplyst Aftenbladet at de støtter KrF-leder Knut Arild Hareides ønske om regjeringsmakt med Ap og Sp.

Men fylkeslaget er splittet, og det er også betydelig motstand mot Hareide-linjen.

«Veldig tydelig» støtte til Hareide

Denne uken håndteres veivalget i KrF på ekstraordinære møter i lokallagene Karmøy, Hå, Gjesdal, Suldal og Lund.

Mandag kveld var turen kommet til Sandnes KrF. Det endte med en potensielt betydningsfull triumf for Hareide.

Dette fordi Sandnes blir representert med åtte delegater pluss lokallagsleder Kamid Hamed Saffaran og fylkesleder Oddny Helen Turøy på det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland KrF. Bare Nye Stavanger er større med ni ordinære delegater av Rogaland KrFs 22 lokallag. Disse lokallagene har dermed stor innflytelse når Rogaland skal plukke ut 16 delegater til KrFs «D-dag» 2. november.

Ifølge Saffaran sa alle delegatkandidater som var til stede mandag, hva de mente om spørsmålet. De som ikke var på møtet, og ville være kandidater, var blitt spurt på forhånd, ifølge ham.

– Deretter gikk vi for avstemming, resultatet var en tydelig overvekt av dem som støttet Knut Arild sitt forslag, skriver han i en SMS.

Saffaran bekrefter at Sandnes-delegatene blir fristilte.

Lokallagslederen bekrefter at det blant de som blir de åtte faste delegatene, er det en veldig tydelig overvekt støtte for Hareides syn.

Sandnes KrF vil først styrebehandle saken etter ekstraordinært landsmøte - for å kunne tilpasse organisasjonen hvis nødvendig, opplyser han.

Lokallaget har fått cirka 50 nye medlemmer siden Hareide offentliggjorde sitt syn.

Selv mener Saffaran at KrF bør kunne samarbeide med begge sider i norsk politikk - men beholde Erna Solberg som statsminister. Saffaran har tillit til Hareide og ser ingen grunn til at KrF-lederen skal gå av.

Flertall for Hareides linje

Etter mandagens møte publiserte tidligere Forsand-ordfører Ole Tom Guse (KrF), nå medlem av Sandnes KrF, en Facebook-oppdatering om et «oppløftende møte i Sandnes KrF».

Han er en av de åtte faste delegatene fra Sandnes under det ekstraordinære fylkesårsmøtet 20. oktober. Lokallagsleder og fylkesleder kommer i tillegg.

Guse forteller at det ikke ble votert over retningsvalg, men om delegater.

– Av de som snakket, var de som ønsket å støtte Hareide, i et klart flertall. Jeg ser på det som et signal på at vi skal søke til venstre, sier Guse.

– Var det halleluja-stemning for Hareide?

– Det skal jeg ikke si. Det får nesten (lokallagsleder) Karim uttalte seg om. Men det var oppløftende fordi det var mange ny-innmeldte, sterke meninger og engasjement. Møtet gjenspeilte det velgermassen gir uttrykk for, altså var det ganske delt, og egentlig ingen overvekt.

– Var det en ny fløy som var på plass?

– Nei, jeg vil ikke kalle det en fløy, for da høres det ut som om det er noe nytt. KrF har alltid hatt det. Det var mange som sa noe, og det var et langt møte. Det er fantastisk når folk engasjerer seg.

– Men når du beskriver møtet som oppløftende, så handler vel det om noe mer enn bra engasjement?

– Det er todelt: At så mange engasjerte seg og at så mange nye kom. Så mange som 1500 har meldt seg inn (de siste to ukene). Det kan skyldes to ting: En respons på retningen KrF var på vei i - eller en respons på retningen Hareide har sagt at vi skal gå i, sier Guse.

Fylkesleder bryter taushet 20. oktober

Fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF bekjentgjorde ikke sitt syn på veivalget mandag kveld. Sandnes KrF-medlemmet vil ikke åpne opp om dette før det ekstraordinære fylkesårsmøtet. Da er hun ikke utsending for Sandnes.

– Jeg visste jo at det er flere i Sandnes som ønsket å samarbeide med Ap og Sp. Sånn sett er dette ikke overraskende. Det er tydelig at de hvert fall engasjerer seg og møtte opp på årsmøtet, sier Turøy.

– Var det mange nye fjes?

– Det var noen nye medlemmer, ja.

– Er det en overvekt av Hareide-støtte blant nye medlemmer?

– Mandag var det nok en overvekt av dem som er enige med Hareide og har tenkt seg å engasjere seg i KrF igjen, fordi de er enige. Jeg har ikke snakket med alle nye medlemmer, men det er ikke utenkelig at majoriteten har meldt seg inn fordi de er enige med Hareide, sier hun.