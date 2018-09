Ege Tengesdal: Ja, det har vært krevende

Det betyr at det er stor oppslutning om meg som førstekandidat i partiet. Det gir motivasjon og trygghet til å stå på videre for KrF. Det er utrolig mye spennende som skjer, slett ikke bare Bymiljøpakken, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal som går for fire nye år.