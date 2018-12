Det bekrefter politiadvokat Fredrik Martin Soma overfor Aftenbladet.

– I en drapssak vil politiet være opptatt av hvem den siktede har vært i kontakt med både før og etter drapshandlingen. Det jobber vi nå med å avdekke. Den siktede har forklart at han har brukt et nettforum, og politiet sitter med chattlogger eller poster fra dette nettforumet. Vi vil avdekke omfanget av den kommunikasjonen og hvem siktede har kommunisert med, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

– Brukerne på nettforumet er anonyme. Dette arbeidet er derfor ressurskrevende, og det må gjøres et internasjonalt arbeid. Men denne kommunikasjonen er viktig for oss både opp mot siktedes rolle i saken, men også for å avdekke om andre kan ha hatt en rolle som medfører straffansvar.

Etterforskerne har kontaktet eierne av det internasjonale nettforumet hvor den siktede mannen skal ha lagt ut sine drapsplaner, blitt heiet på og presset, for så å legge ut bilde av åstedet.

– Foreløpig har vi ikke innledet et samarbeid med politi i andre land, men det kan komme, sier Soma.

Stump vold mot hodet

Politiet bekrefter nå at avdøde ble drept etter stump vold mot hodet.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at dødsårsaken antas å være hodeskader, etter gjentatt stump vold mot hodet. Noe mer presist må vi vente med til den endelige obduksjonsrapporten foreligger, sier politiadvokat Soma.

Politiet mener å ha kontroll på drapsvåpenet, men ønsker ikke å bekrefte hva det skal ha vært.

Fire dager etter drapet skal ennå ikke avdødes nærmeste pårørende være varslet.

– Pårørende befinner seg i utlandet. Det jobbes med å varsle vedkommende gjennom Kripos og Interpol , men det tar noe tid.

Fordi avdøde ennå ikke er formelt identifisert vil politiet heller ikke gå ut med mer detaljerte opplysninger om vedkommende.

Anonym heiagjeng

Aftenbladet skrev første juledag at mannen i 20-årene som er siktet for drap på en annen mann i Sandnes skal ha blitt heiet fram på et anonymt nettforum før han begikk drapet. Først fortalte han om sin drapsplan, deretter ble han ønsket lykke til, heiet på og presset i over halvannen time. «Lykke til!» og «Gjør det feiging!» var blant tilropene på nettforumet. «Send oss bilder når du er ferdig.» Etter at han hadde skrevet at han hadde begått drapet, krevde deltakerne på nettforumet bevis, mens alvoret seg inn hos noen få andre.

«Hvis dette er ekte, har vi drevet en mann til drap», skrev en av de anonyme nett-deltakerne.

Etter å ha lagt ut bildet av åstedet, skal mannen i 20-årene ha takket sine anonyme nettvenner for følget – og meldt seg for politiet.

Aftenbladet skrev andre juledag at en rekke stortingspolitikere reagerer med avsky på at anonyme nettdeltakere skal ha heiet på og presset Sandnes-mannen på det aktuelle nettforumet. Politikerne mener politiet må etterforske nett-trollene.

– Vi må ikke belønne de som evner å skjule seg. Politiet må vise at de kan tas, uansett hvor anonyme og feige disse folkene er, sa Høyres justispolitiske talsmann Peter Christian Frølich.

Eksperter sa til Aftenbladet at heiagjengen på det anonyme nettet risikerer å ha gjort seg skyldige i medvirkning til drap og brudd på plikten til å avverge en alvorlig kriminell handling.

Julaften ble mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Selv om han har erkjent drapet, har han ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.