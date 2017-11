No kan ferske foreldre i Stavanger lagre stamceller

Den tyske stamcellebanken Vita34 etablerer seg i Stavanger. Dei har tilsett éi jordmor, Hodan Ims, for å sikre innsamlinga av stamceller ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Firmaet jakter fleire jordmødre og sjukepleiarar. Det opplyser dei i ei pressemelding.

Stamceller er ifølgje Bioteknologirådet ei unik type celle som er ansvarlege for reparasjon av skade og vedlikehald av vev i kroppen. Oslo har til no vore den einaste byen i Norge som tilbyr lagring av stamceller frå navlestrengen.

Blod frå navlestrengen

Teknologiske framsteg gjer at stamceller i framtida vil vere viktig i medisinsk behandling. Samtidig er stamcelleforskning omdiskutert, og diskusjonen har i stor grad dreia seg om å hente ut samcellene frå foster, befrukta egg og kreftsvulstar. Men dette tilfellet er det altså navlestrengen ein vil bruke, og då blir cellene henta utan inngrep frå blodet og vevet i nyfødte barns navlestrengar. Ifølgje Nasjonal digital læringsarena (NDLA) kan desse cellene mellom anna brukast til å kurere blodkreft.

Regjeringa har mål om å satse på bioteknologisk forskning og stamcelleforskning etter at det i 2007 blei gjort endringar i lovverket.

– Det betyr at miljøet vi skal inn i er positive til det vi held på med. Det er svært gledeleg at vi no kan gi komande foreldre moglegheita til å lagre stamceller også her i Stavanger, seier Julie Illo Molin i Vita34 si avdeling i Norden i pressemeldinga.

Ikkje offentleg tilbod

Vita34 blei i 1997 oppretta i Tyskland, og er i dag ei av verdas største stamcellebankar med meir enn 150.000 lagra prøver. Selskapet tilbyr gravide to forskjellege «fødselspakkar». Den eine inneber å samle opp navlestrengsblod, den andre å samle både navlestrengsblod og navlestrengsvev.

Det offentlege helsevesenet vel å ikkje dekke denne tenesta. I 2005 grunnga Helsedirektoratet dette med at det ikkje er nok studiar som dokumenterer erfaringar med transplantasjon av stamceller frå navlestrengsblod. Direktoratet skriv følgjande på si nettside:

«Antall stamceller en kan isolere fra en navlestreng/morkake er i dag vurdert til å være for lavt til å kunne behandle voksne mennesker. Det forskes imidlertid mye på å øke antallet stamceller ved dyrking slik at også voksne kan behandles med slike stamceller».

Magasinet KK skreiv i sommar at direktør i Bioteknologirådet, Ole Johan Borge, meiner det er tilnærma ingen grunn til å lagre stamceller frå navlestrenger dersom det blir gjort for potensielt eige bruk.