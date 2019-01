Drapet i Haugesund: Kvinnen døde trolig av stikkskader

I en melding fredag skriver Sør-Vest politidistrikt at mannen i 50-årene som ble pågrepet 1. nyttårsdag og siktet for drap på sin samboer i Haugesund nå er siktet for grovt skadeverk.

– Han har erkjent å ha påsatt brannen i huset der kvinnen ble funnet død og er nå også siktet for grovt skadeverk, sier påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker.

Den foreløpige obduksjonsrapporten fastslår at antatt dødsårsak er stikkskade.

– Politiet har en klar formening om hva som er drapsvåpenet og har kontroll på dette, sier Lysaker.

Bua, Kjell / NTB scanpix

Politiet vil foreløpig vente med å frigi navnet til kvinnen i 40-årene. I meldingen skriver politiet at de fortsatt ikke har fått bekreftet den avdødes identitet – men at de ikke har noen indikasjoner på at det er en annen person enn kvinnen som bodde i huset.

Torsdag satt den siktede mannen i nye avhør, men politiet ønsker ikke å gå inn på hans forklaring. Politiet har også gjennomført en rekke andre avhør, men vil ikke gå nærmere inn på innholdet i disse eller hvem som har blitt avhørt.

Politiet skriver i meldingen at arbeidet med kriminaltekniske undersøkelser, vitneavhør, samt sikring og gjennomgang av elektroniske spor fortsetter fredag og i neste uke.

Sør-Vest politidistrikt har foreløpig ikke sagt noe om motivet eller foranledningen til drapet. Mannen i 50-årene ble innlagt på sykehuset med fysiske skader etter en motorsykkelulykke i etterkant av brannen.

Aftenbladet oppdaterer saken.