Oppsving i skatteinntektene på tampen av 2018

Skatteinngangen i desember ble nesten fordoblet fra fjorårets måned og ble på kr 49,0 mill. for Stavanger kommune, 22,7 mill. mer enn i desember 2017 og 21 millioner mer enn budsjettert for desember.

Desember er imidlertid en «liten» måned, skattemessig sett, så oppsvinget på tampen greier ikke å redde skatteregnskapet for kommunen, bare forbedre det.

Samlet vekst i 2018 utgjør 1,2 prosent for Stavanger, bare drøyt halvparten av budsjettert årsvekst på 2,3 prosent. Til tross for positive tall i desember, ender man dermed med 53,2 millioner mindre innbetalt i skatt i 2018, enn det budsjettet la opp til.

Det presiseres at det fortsatt ikke er to streker under dette beløpet. Nå følger nemlig en runde med inntektsutjevning med landets øvrige kommuner. Siden Stavanger har gjort det dårligere enn ventet rent skattemessig, blir det dermed også mindre beløp som må overføres til andre kommuner.

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune har holdt seg stabil i siste kvartal 2018 og ligger på 2,8 prosent ved utgangen av året. For Rogaland vises en svak økning fra forrige måned til 2,5 prosent, mens landet stabiliserte seg på 2,3 prosent.

I fylket har Sola høyest netto arbeidsledighet med 3,0 prosent, mens Sandnes, Stavanger og Haugesund har 2,8.