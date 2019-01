KrF vil ha søndagsåpne butikker i turistsesongen

Kenneth Pedersen er en profilert hellviksbu, både som innfødt og som fotballtrener. Han er i tillegg en profilert KrF-er i Eigersund med fast plass i kommunestyret, levekårsutvalget og menighetsrådet. Det legges derfor merke til når Pedersen fronter søndagsåpne butikker. Egentlig mener han at alle burde holde stengt, men han innser at det ikke lenger er mulig. Nå vil han til livs ordninger som han mener fungerer urettferdig.

– Vi tok det opp på gruppemøte i KrF mandag. Partiet gir sin fulle støtte til Jokerbutikken på Hellvik og til Julebyen Egersund, sier han.

Stengte butikker

To helger i desember kaller Egersund seg Julebyen. Disse helgene holder butikkene i byen søndagsåpent. Julemarkedet åpner klokken 12.00, men butikkene som ligger rundt markedet får ikke åpne før klokken 14.00. Det har ført til en litt rar situasjon der tilreisende går i gater med stengte butikker. Pedersen og KrF mener at det må være greit at butikkene åpner klokken 12.00. Hvis argumentet om turiststed skal kunne brukes om et sted i Rogaland, må det være Egersund under Julebyen. I Sentrumsforeningen får Aftenbladet vite at for en del butikker, er disse to ukene helt avgjørende for årsomsetningen.

Joker

Jokerbutikken på Hellvik har en litt annen problemstilling. Innhaver Brit Tone Svanes har søkt fylkesmannen om å få holde søndagsåpent i sommersesongen. Hun ser for seg et par måneder og gjerne fra klokken 12.00 til 18.00. Butikken omsetter for rundt 13 millioner i året. I fjor sank omsetningen litt. Det er en trend hun har opplevd over flere år. Det er derfor hun ønsker flere bein å stå på. Søndagsåpent i turistsesongen er et slikt bein. Hun forteller til Aftenbladet at rundt 25 prosent av omsetningen kommer fra turister.

Jokerbutikken har fått avslag på søndagsåpent i turistsesongen. Fylkesmannen sa nei. Det liker Kenneth Pedersen dårlig.

– Denne butikken er utrolig viktig for bygda. Den er både en butikk og et treffpunkt. Det er ikke vanskelig å argumentere med at Hellvik er et turiststed. For det første har du alle turistene som kjører forbi, men det viktigste er likevel hyttefolket. Det skulle ikke forundre meg om det i området Moivika - Maurholen er like mange hytter som det er eneboliger på Hellvik.

Arnt Olav Klippenberg

Turistbygda

Veien som går forbi butikken heter på turistspråket Nordsjøveien. Den leder over i den nasjonale turistveien over Jæren. Golfbanen ligger like i nærheten og trekker mange til bygda.

– Når ei bygd som Hellvik stiller opp for at folk skal få seg hyttetomt, er det ikke urimelig at bygda får noe igjen. Det er for eksempel at hyttefolket bruker butikken. Men da må den holde åpent når de er her. Og det er i helgene. På søndagene, sier Perdersen.

Det er spesielt urettferdigheten i systemet han reagerer på. Noen får holde åpent, andre ikke. Det er greit å handle på Plantasjen, men ikke i nærbutikken. Han håper derfor fylkesmannen forstår hvor viktig søndagsåpent i turistsesongen er for turistbygda Hellvik.

– Vi skal ikke tilpasse oss alt i samfunnet, men samtidig må vi innse at tidene forandrer seg. Jeg håper et enstemmig kommunestyre kan legge press på fylkesmannen i denne saken.Brustadbua er en rar konstruksjon og bør avvikles. Jeg er heller ikke fremmed for at denne saken bør opp på årsmøtet i Rogaland KrF, sier Pedersen.